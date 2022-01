Edilul din Vaideeni, Daniel Băluţă, are 3 proiecte care cuprind asfaltarea drumurilor comunale pe o lungime de 24 de kilometri

Prin noul program guvernamental Anghel Saligny, primarul din Vaideeni, Daniel Băluţă, are 3 proiecte care cuprind asfaltarea drumurilor comunale pe o lungime de 24 de kilometri: „Aceste proiecte sunt prioritare pentru localitate, în special pentru turism, fiindcă sunt drumuri care duc spre zonele special amenajate pentru turişti Printre condiţii este să avem apă şi canalizare pe aceste drumuri. În mare parte avem reţea de canalizare în satul Vaideeni, iar apă avem în toate cele cinci sate”. La Compania Naţională de Investiţii, primarul Daniel Băluţă are un proiect depus pentru modernizarea Şcolii „Luca Solomon” din centrul localităţii: „Avem mai multe proiecte care sunt în lista de sinteză a CNI şi sper că se vor face paşi concreţi pentru realizarea acestor investiţii extrem de importante”. În vara anului trecut, Primăria comunei Vaideeni a alocat suma de 20.000 lei pentru intervenții la alunecarea de teren de pe drumul comunal DC 137. Pe de altă parte, primarul Daniel Băluţă a început din august 2021 cadastrarea gratuită a terenurilor din Vaideeni: „Termenul de execuţie este de 2 ani. Prin urmare, în doi ani toată lumea va avea carte funciară. Este un lucru extraordinar pentru noi, fiindcă foarte mulţi oameni nu reuşeau să aibă această cadastrare. În lipsa unei evidenţe a proprietăţii, a unui cadastru, există riscul să se blocheze circuitul civil. Finanţarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional”. De mai mult timp, primarul Daniel Băluţă a depus la Guvern proiectul de consolidare, reabilitare şi modernizare a căminului cultural „Vartolomei Todeci” din Vaideeni, dar nici azi nu a primit răspuns. În acest mandat, primarul Daniel Băluţă are în vedere realizarea unei baze sportive moderne, lângă stadionul din Vaideeni. Noua facilitate ar urma să fie prevăzută cu nocturnă, tribune, vestiare, terenuri pentru fotbal, tenis de câmp, baschet şi handbal.