Un proiect casa individuala – 5 motive sa-l alegi

Alegi un proiect casa individual sau unul gata facut? Solutia la aceasta intrebare nu este intotdeauna evidenta si doar cei care stiu deja ce vor si au suficiente fonduri pentru aceasta pot oferi un raspuns fara ambiguitate.

Evident, o casa care sa indeplineasca toate dorintele tale poate fi obtinuta doar in cazul designului individual. Intr-un proiect casa privat, vor fi furnizate cerintele clientului pentru amenajarea cladirii, locatia, numarul si dimensiunea camerelor, numarul de etaje ale cladirii, dorintele pentru partea tehnica, alimentarea cu energie si compozitia echipamentelor de uz casnic, caracteristicile exterior, interior, design peisagistic si multe lucruri mici diferite care determina o sedere confortabil vor fi luate in considerare.

Avantajele acestor proiecte case individuale

Desigur, nu exista nicio garantie ca o casa construita la comanda va satisface pe deplin nevoile rezidentilor sai. Totusi, aparandu-ti activ sugestiile si dorintele, vei primi o casa absolut individuala care se potriveste cu starea ta interioara.

De ce sa alegi un design personalizat?

Motivele respingerii unei solutii tipice dintre modele de case deja existente sunt variate:

Nemultumirea fata de proiectele tipice

Adesea, clientului, care s-a familiarizat deja cu catalogul proiectelor tipice, ii place aspectul intr-un proiect, iar fatada in altul, dar si-ar dori o terasa din ceea ce a vazut intr-o revista sau pe internet. Comandarea unui proiect individual de casa va ajuta sa intruchipeze in el caracteristicile si momentele interesante ale mai multor optiuni tipice, sa le adapteze pentru un anumit teren, si sa le orienteze in raport cu punctele cardinale in stilul dorit de proprietar.

Clientul are o idee clara despre viitoarea casa

Sa te incerci ca arhitect este dorinta majoritatii oamenilor care decid sa-si construiasca propria casa. Participarea activa a proprietarilor la planificare este un mare plus pentru biroul de proiectare, deoarece rezultatul va satisface cu siguranta clientul. Munca fructuoasa a arhitectului si designerului in tandem cu proprietarul deschide un spatiu larg pentru creativitate, intruchiparea unor solutii creative neobisnuite si garanteaza originalitatea absoluta a casei.

Relief sau forma nestandarda a terenului

Suprafata limitata sau forma non-standard a terenului, dezvoltarea urbana densa sau o strada din apropiere pot deveni un motiv de respingere a solutiei standard. Catalogul de proiecte tipice poate pur si simplu sa nu contina o oferta care sa indeplineasca cerinte speciale sau o astfel de oferta este prea limitata si nu se potriveste clientului din alt motiv. Comandarea unui proiect individual de casa va permite sa maximizezi utilizarea spatiului limitat sau o forma nestandard si sa transformi dezavantajele zonei in avantaje.

Individualitate

Conceptul de individualitate pentru multi oameni moderni este pe primul loc. Acest lucru se aplica in mod egal aspectului, comportamentului si mediului in general. Avantajul unui proiect de casa individuala este capacitatea de a crea o cladire unica, exclusiva.

Clientul are cerinte speciale

Oricare ar fi dorintele proprietarilor, aceasta implica intotdeauna o munca suplimentara din partea arhitectilor si designerilor. Daca este necesar, poti amenaja subsolul sau primul etaj al viitoarei locuinte ca atelier de reparatii, salon de infrumusetare sau magazin cu intrare separata.

Proiectele tipice includ si solutii standard in domeniul amenajarii interioare, exterioare si peisagistice.

Astfel, alegand sa-ti creezi un proiect personalizat, vei reusi sa fii intradevar deosebit, iar noua ta locuinta – unica!