Ansamblul vocal ,,Just voices”, daruri muzicale de Craciun

Ansamblul vocal ,,Just voices” vă aduce în dar, prin vocile minunate ale copiilor, o interpretare deosebită a celebrei melodii ,,The Prayer”, completând tabloul sublim al feeriei de iarnă, cu sărbătorile ei de Moş Nicolae şi Moş Crăciun. Acest cadou muzical a venit din partea domnului Robert Pâlşu , profesor de canto la Liceul de Arte ,,Victor Giuleanu” şi coordonator al corului de copii ,,Just voices”, care studiază canto la BellMusic Atelier. Solista ansamblului este Strigoiu Bianca, elevă în clasa a XI-a a Liceului de Arte ,,Victor Giuleanu”din Râmnicu Vâlcea.

Aducem mulţumiri părintelui paroh Petre Balint pentru permisiunea ca filmările să fie realizate la Biserica Romano-Catolică Sfântul Anton din Rm. Vâlcea, într-un cadru sacru şi în veşminte liturgice care, prin cânt, exprimă frumuseţea desăvârşită a darurilor divine. Multumim si Pro Pictures Studio, George Tacale.

VIDEO: https://youtu.be/YncJRpGfbVc