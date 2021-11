Toţi angajaţii din Primăria Râmnicu Vâlcea, unde în luna august a fost focar de COVID-19 iar conducerea municipalităţii a cerut pentru câteva zile tuturor salariaţilor să prezinte certificat verde sau test negativ pentru a putea veni la serviciu, s-au vaccinat împotriva virusului SARS-COV-2, gradul de imunizare fiind în prezent de 100%, a anunţat primarul Mircia Gutău în cadrul unei conferinţe de presă de vineri, relatează Agerpres.

„Vreau să vă spun că prin măsurile pe care le-am luat acum două luni de zile, pentru care am fost acuzat de foarte mulţi, au fost extraordinar de benefice. Faptul că Guvernul a venit cu aceleaşi măsuri pe care le-am luat eu acum 2 luni de zile, demonstrează că am avut dreptate. În momentul de faţă, la Poliţia Locală avem 98% vaccinaţi şi în cadrul Primăriei avem 100% vaccinaţi. La celelalte servicii mai avem câte 3, 4, 5 angajaţi care nu sunt vaccinaţi, mulţi dintre ei fiind însă pe caz de boală. Vreau să le mulţumesc tuturor că au înţeles necesitatea vaccinării. Le mulţumesc pentru că până la urmă şi-au salvat propriile vieţi, pentru că s-a demonstrat că cei vaccinaţi, chiar dacă iau din nou COVID, trec foarte uşor prin boală. Am mai avut cazuri în care au luat COVID din nou, dar în două, trei zile a trecut. A fost ca o simplă răceală. Dar am avut şi cazuri printre cei care nu au fost vaccinaţi şi care au trecut prin boală foarte, foarte greu”, a afirmat primarul municipiului Râmnicu Vâlcea.

Edilul a ţinut să îndemne şi populaţia să urmeze exemplul angajaţilor din primăriei, mai ales că pe 1 decembrie se va deschide în centrul oraşului, după un an de pauză, Târgul de Crăciun, la care şi-ar dori să participe cât mai mulţi râmniceni.

„În acest an vom face Târgul de Crăciun. Se va deschide pe 1 decembrie şi va dura până pe 6 ianuarie.Vor fi 26 de căsuţe cu produse specifice şi un patinoar, iar cele mai importante momente ale lunii – Ziua Naţională a României, Ajunul lui Moş Nicolae, sărbătoarea Crăciunului şi Revelionul – vor fi marcate prin spectacole, pentru că vâlcenii merită şi un pic de relaxare. Sper că până atunci situaţia cu pandemia se va mai linişti şi oamenii îşi vor permite să iasă din casă. Îi îndemn pe toţi să meargă să se vaccineze”, a mai spus Mircia Gutău.

Rata de incidenţă în municipiu a scăzut în această săptămână, de la 11,28 la mie cât era luni, la 9,09 cazuri noi de îmbolnăvire la mia de locuitori, vineri.