Spectacolele saptamanii la Teatrul Anton Pann

”Fata din mașinărie” , ”Degețica” și ”Who’s who sau Minciuna nu are picioare atât de lungi” în această săptămână la Teatrul Anton Pann

Pentru luna noiembrie Teatrul Anton Pann v-a pregătit o serie de spectacole. Amintim aici spectacole care încă de la debut s-au bucurat de atenția și aplauzele dumneavostră, unele mai vechi, altele intrate de curând în repertoriul de spectacole: “Fata din mașinărie”; “Cerere în căsătorie”, “Un parc…o bancă”; “TNT”; “Paso Doble”; “Jocul de-a măcelul” și “Who’s who sau ”Minciuna nu are picioare atât de lungi”. Și cei mici se vor bucura să vadă sau să revadă povești frumoase montate special pentru ei: ”Degețica”; ”Căluțul cocoșat”; ”Camera mea este magică” și ”Să ne jucăm de-a Scufița Roșie”.

” Fata din mașinărie ” joi 4 noiembrie, ora 18.00, un spectacol de zile mari pe care Teatrul Anton Pann vi-l recomandă cu drag. Chiar dacă a avut premiera în martie 2018, prin plecarea actorului Olimpiu Blaj, acest spectacol s-a jucat mai puțin. În 2019 pe rolul lui vine actorul Tudor Andronic. ”Fata din mașinărie”, un spectacol al cărui subiect este cât se poate de actual, ne arată ce înseamnă dependența digitală și pericolul care se ascunde in spatele unor gadget-uri. Veți fi prinși încă de la început de povestea celor doi tineri îndrăgostiți, Denisse Moise și Tudor Andronic, în rolurile lui Polly şi Owen. Chiar dacă viața lor părea minunată și lipsită de griji, ea avocat, el lucrând la un spital, la un moment dat Owen își dă seama că în ultimul timp iubita lui este foarte stresată. Așa că îi aduce de la spital, de la pacienții săi, pentru o scurtă perioadă de timp, un gadget misterios. Pentru început chiar o ajută, dar mai târziu… Denisse Moise în acest spectacol, ca de altfel în toate, are o interpretare excelentă. Așa cum am mai scris, rolul îi place, îi vine ca o mănușă. Împreună cu Tudor Andronic, cei doi reușesc să facă un spectacol de top, mult apreciat de cei care l-au văzut. Așadar nu pierdeți acest spectacol programat pentru joi, 4 noiembrie, ora 18.00, Teatrul Anton Pann.

Sâmbătă 6 noiembrie alte două spectacole. Pentru cei mici ”Degețica” de la ora 11.30 și ”Who s who sau Minciuna nu are picioare atât de lungi” de la ora 19.00. Despre cel de al doilea spectacol am mai scris, este premiera care a deschis stagiunea teatrală 2021-2022 a Teatrului Anton Pann. Pentru cele trei spectacole rezervați-vă bilete din timp și haideți împreună să ne bucurăm de teatru!