SCM Râmnicu Vâlcea, pas mare spre grupele EHF Europa League. A învins-o pe Super Amara Bera Bera, liderul din Spania 

SCM Rm. Vâlcea este cu un picior în grupele EHF Europa League, după succesul obținut sambata, 13 noiembrie, pe teren propriu, 34-28 (13-16) cu Super Amara Bera Bera, liderul din Spania.

Echipa vâlceană a avut un start foarte slab de meci, în care nu i-a ieșit absolut nimic. Ibericele au condus cu 8-3 (minutul 7) și 12-6 (minutul 18). După 20 de minute foarte slabe, Vâlcea și-a revenit, a găsit soluții în ofenisvă și s-a apărat mult mai bine. SCM egalase cu trei minute înaintea finalului primei reprize, dar ibericele au intrat la cabine în avantaj: 16-13.

SCM Râmnicu Vâlcea – Super Amara Bera Bera 34-28. Grupele EHF Europa League sunt aproape

În repriza secundă, cu Isabell Roch în formă între buturi și cu Glibko (10 goluri) și Elghaoui (8 goluri) în vervă pe atac, SCM a controlat clar jocul și a răsturnat situația în favoarea sa. Echipa pregătită de secundul naționalei României, Bent Dahl s-a impus cu 34-28 și este favorită la calificarea în grupele competiției.

Extrema dreapta Zeljka Nikolic s-a accidentat la încheietura mâinii după ce o adversară a căzut pe ea și este incertă pentru manșa retur, programată sâmbăta viitoare, în Spania. SCM traversează o formă bună și în campionat, unde are cinci victorii consecutive, iar joi, 18 noiembrie, va juca la Zalău, într-un meci restant din etapa 9.

„Am început inexplicabil de slab, deși eram foarte bine pregătiți pentru acest meci, și din punct de vedere teoretic, pentru jocul cu o echipă spaniolă, iar Bera Bera este o echipă care joacă bine. Am fost un pic poate șocați la început, la nivel individual, când am văzut ce ni se întâmplă. Apoi, am început să folosim timpul mai bine, dar sunt foarte mândru de fete că nu-au pierdut jocul din mână.

Au avut încredere în ceea ce lucrăm și asta a contat. Când crezi cu adevărat în ceva, atunci situația se poate schimba. Am revenit de la minus 6, ne-am apropiat în prima repriză, asta a fost cel mai important, iar a doua repriză a fost de-a dreptul fantastică. Am discutat la pauză în vestiar, eram nervos, însă doar pentru că nu făceau ce trebuie, deși știam că pot! Le-am spus să rămână concentrate și să continue ce au început în prima repriză, în același timp în care trebuie să-și ridice nivelul, pentru că nu era de-ajuns ce făceam”, a declarat antrenorul echipei vâlcene.





Extrema stânga Cristina Florica este bucuroasă că jocul a mers perfect în partea secundă.

„Am intrat destul de timorate, am reușit foarte greu să înscriem, dar ne bucurăm că repriza a doua a arătat altfel. În a doua repriză ne-am făcut treaba, a mers și apărarea și atacul, ne-a ajutat și poarta și am întors rezultatul. Știm ce ne așteaptă în Spania, o să fie greu, ele joacă cu sala plină, dar avem un moral bun. Bent Dahl este unul dintre cei mai buni antrenori cu care am lucrat, ne bucurăm că este aici” .

Pivotul Asma Elghaoui spune că apărarea ibericelor le-a pus în încurcătură în prima repriză.

„Bera Bera este o echipă puternică, cu o deplasare rapidă în teren, cu o apărare foarte diferită de ceea ce jucăm noi și de ceea ce se joacă în liga din România. Ne așteptam la asta, nu ar fi trebuit să fie o surpriză, însă se pare că în teren lucrurile stau cu totul altfel decât ceea ce pregătești sau ceea ce vezi în analiza video. Cred că am jucat foarte rău prima repriză, nu am început cum ar fi trebuit, cu multe suișuri și coborâșuri, cu multe greșeli, nu am fost concentrate la maxim.Dar, în repriza a doua am accelerat, ne-am apărat din ce în ce mai bine, iar în atac nu am mai pierdut multe mingi, ne-am adaptat mai bine stilului în care se apărau ele, foarte rapide erau și foarte istețe, genul de echipă spaniolă”. (Sursa: prosport.ro)