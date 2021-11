Primarul din Berislăveşti, Nicolae Popescu, a depus prin programul Anghel Saligny un proiect pentru înființarea sistemului de canalizare pe 15 km

Luna trecută, primarul comunei Berislăveşti, Nicolae Popescu, a depus prin programul național de investiții Anghel Saligny un proiect pentru înființarea sistemului de canalizare pe o distanță de 15 kilometri: „Comuna Berislăvești are și sate foarte înate , de aceea am avut mereu o problemă datorită cotelor de nivel. Cu toate acestea, oamenii au nevoie totuși, de canalizare. Având alimentare cu apă, automat e nevoie și de canalizare. De aceea, am lucrat la un studiu de fezabilitate care să se preteze acestei comune”. Prin Hotărârea nr. 56/2021, Consiliul Local Berislăveşti a aprobat solicitarea publică a primarului comunei Berislăveşti către o altă unitate administrativ-teritorială, de acordare a unui ajutor financiar de urgenţă, în valoare de 1,2 milioane de lei, pentru depăşirea situaţiei dificile în care se află bugetul local al comunei Berislăveşti. Suma s-a cuprins în bugetul local al Comunei Berislăveşti şi va fi utilizată pentru acoperirea integrală a sumei datorate, conform Sentinţei penale nr. 185/2019 a Tribunalului Vâlcea, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 370/A/2020 a Curţii de Apel Piteşti. Încă din vara acestui an, primarul Nicolae Popescu a finalizat lucrările la grădiniţa cu program prelungit din comuna Berislăveşti: „Noua locaţie va avea trei grupe cu câte 20 de copii fiecare. Noua construcţie va fi disponibilă din toamna anului viitor, atât pentru copiii din localitate, cât şi pentru cei din zonele învecinate. Administraţia locală a luat toate măsurile pentru ca noua locaţie să beneficieze de un spaţiu modern, un cadru sigur pentru părinţi şi atractiv pentru micuţi de a învăţa şi a se juca în condiţii excelente. Acum este o bijuterie, noua locaţie dispune de săli de clasă prietenoase, cabinet medical, sală de mese, spaţii administrative, totul este prietenos şi călduros”. Prin Hotărârea nr. 39/2021, Consiliul Local Berislăveşti a aprobat strategia de dezvoltare locală a comunei Berislăveşti pentru perioada 2021-2027.