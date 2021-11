Dosar penal pentru că se afla la volan sub influența drogurilor

Polițiștii Biroului rutier Râmnicu Vâlcea au depistat în trafic un șofer sub influența substanțelor psihoactive. În noaptea de 15 noiembrie a.c., polițiștii au oprit pentru control, în municipiul Râmnicu Vâlcea, un autoturism condus de un tânăr de 26 de ani din municipiu. În urma testării acestuia cu aparatul drug-test, a reieșit că acesta se afla sub influența substanțelor psihoactive, fiind condus la spital pentru recoltarea de probe biologice. Pe numele bărbatului polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului sau altor substanțe.