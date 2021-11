Consiliul Local al oraşului Băile Olăneşti a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru 3 obiective de investiţii

Luna trecută, Consiliul Local al oraşului Băile Olăneşti a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru 3 obiective de investiţii: „Refacere platformă strada Islaz, oraş Băile Olăneşti – reparaţii capitale”; „Refacere terasament drum de interes local Comanca, punctul Troiţa – reparaţii capitale”; „Refacere platformă strada Glodeanu, lungime 300 metri, lăţime 3 metri – reparaţii capitale”. Cel mai probabil, anul viitor, primarul Sorin Vasilache va realiza investiția „Modernizare, refacere strada Cartierul Nou și strada Păsărelelor din oraşul Băile Olănești”. În primăvara acestui an, primarul Sorin Vasilache a depus un proiect privind creșterea producției de energie în Olănești din resurse regenerabile, mai putin exploatate (geotermal) – realizarea si modernizarea capacității de producție a energiei termice pe bază de energie geotermală, cu finanțare din fonduri europene, având o valoare de 7 milioane euro: „Proiectul cuprinde ca și lucrări, executarea unui foraj apă geotermală de mare adâncime in zona Olănești Nord (islaz Pietrișu), în vederea asigurării energiei termice pentru instituțiile publice și asigurarea apei geotermale pentru piscinele orașului. Pentru obținerea finantării, o condiție obligatorie o constituia obținerea licenței de dare in administrare pentru explorare – apă minerală terapeutică și apă geotermală”. Prin Hotărârea nr. 49/2021, Consiliul local al oraşului Băile Olăneşti a aprobat aderarea și participarea Primăriei Băile Olăneşti la parteneriatul constituit de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Horezu în scopul elaborarii si implementării unei strategii de dezvoltare locală, finanțată prin Programul National de Dezvoltare Rurală, măsura LEADER, perioada de programare 2021-2027. Primarul Sorin Vasilache mizează pe revigorarea turismului în stațiunea Băile Olănești. În acest mandat, primarul orașului Olănești, Sorin Vasilache, va moderniza cinematograful din localitate.