Compania SC Chimcomplex SA a plătit în totalitate finanţarea contractată la achiziția activelor Oltchim

Acţiunea SC Chimcomplex SA pe Bursa de Valori Bucureşti a crescut de 9 ori într-un singur an, de la 2 lei la 18 lei, compania având o capitalizare de patru ori mai mare decât activele. În timp ce acţiunile societății cresc în paralel cu preţul petrolului, SC Chimcomplex SA a raportat un profit foarte mare în primul semestru al acestui an, de 282 milioane de lei (în comparaţie cu 95 milioane de lei în tot anul 2020), ceea ce face ca indicatorul PER să fie în jur de 10 în acest moment, printre cele mai mici de la BVB.

Adrian Gabriel Dumitriu, director financiar al SC Chimcomplex SA, a spus: „Practica bursieră arată că evaluarea unei companii se face prin multiplu de EBITDA şi principalul indicator este P/E ratio. Informaţiile publice mai subliniază că, în ultimii patru ani, multiplicatorul de EBITDA în evaluarea companiilor de chimie este între 12 şi 14, adică valoarea unei companii este între de 12 ori până la de 14 ori EBITDA generată în 12 luni. Dacă vom considera Chimcomplex o companie cu EBITDA anualizată de 100 milioane de euro, atunci înseamnă că avem cu un multiplu de 10 ori EBITDA o valoare de 1 miliard de euro. La data de 8 octombrie, valoarea de capitalizare bursieră a Chimcomplex era la 4 miliarde de lei, adică 800 milioane de euro. Dacă vom fi conservatori, putem considera că, la acest nivel, piaţa vede compania noastă ca pe o companie cu potenţial de EBITDA de 80 milioane de euro/an folosind un multiplicator de 10. Fiecare investitor îşi face propriile analize, urmărind rezultatele actuale şi potenţialul de dezvoltare al companiilor. Noi suntem o companie cu o strategie clară axată pe Green Deal, cu produse care au impact direct în procesul de decarbonare şi care am demostrat prin rezultatele din ultimele trimestre că am reuşit să integrăm cu succes activele achiziţionate la finalul anului 2018 de la SC Oltchim SA.

Să ne uităm la Chimcomplex, care în 2018 la final de an a contractat împrumuturi de 164 milioane de euro. Din informaţiile postate de noi la Bursa de Valori Bucureşti puteţi vedea poziţia companiei la 30 iunie 2021, când aveam credite bancare de 405 milioane de lei cu EBITDA anualizată de 617 milioane de lei, adică un indicator Net Debt/EBITDA subunitar. La începutul lunii octombrie, cele 56,7 milioane de euro obţinute de la CEC şi Alpha Bank ne-au permis să închidem în totalitate finanţarea de 164 milioane de euro contractată la achiziția activelor SC Oltchim SA. Practica ne arată că, în funcţie de piaţa din care atragi sursele de finanţare şi de profilul companiei, companiile pot atrage finanţări de 3 până la 5 ori mai mari decât EBITDA anualizată. Noi aveam la semestrul întâi din acest an datorii mai mici decât EBITDA anualizată. În concluzie, judecând după această formulă, suntem o companie care ar putea accesa relativ uşor un plafon de îndatorare de până la 500 milioane de euro, prin care să ne finanţăm planurile noastre de dezvoltare”.