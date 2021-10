Veste bună! Consiliul Județean Vâlcea va moderniza drumul DJ 703F Râmnicu Vâlcea – Runcu prin programul „Anghel Saligny”

Vineri, Consiliul Județean Vâlcea va aproba cererea de finanţare şi devizul general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 703F Râmnicu Vâlcea – Fedeleşoiu – Runcu – Valea Babei – Limită judeţ Argeş”. Proiectul propus a se realiza, al cărui obiectiv constă în îmbunătăţirea infrastructurii rutiere cu rol substanţial în dezvoltarea zonei, precum şi în sprijinirea creşterii economice prin crearea unui cadru favorabil atragerii investiţiilor locale şi/sau străine, se încadrează în Strategia integrată de dezvoltare durabilă a judeţului Vâlcea pentru perioada 2015-2022. Drumul judeţean 703F asigură conexiune directă la reţeaua TEN-T Core E81 (DN 7).

Prin proiect se propune modernizarea drumului judeţean DJ 703F, tronsonul cuprins între km. 3+044 şi km. 20+600, în lungime de 17,556 km, care porneşte de la limita cu Municipiul Râmnicu Vâlcea, traversează comunele Dăeşti şi Runcu, terminându-se la limita cu judeţul Argeş / şi refacerea/ consolidarea/reabilitarea celor 3 poduri existente. Sectorul drumului judeţean 703F cuprins între km 0+000 – 3+044, situat în intravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea, nu face obiectul acestui proiect deoarece, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 237/27.11.2015 privind darea în administrarea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor din judeţul Vâlcea a sectoarelor de drumuri judeţene aflate în intravilanul acestora, acesta a fost trecut în administrarea Consiliului local al Municipiului Râmnicu Vâlcea. Pentru realizarea acestui obiectiv de investiţii, se propune să se acceseze Programul naţional de investiţii Anghel Saligny, program ce se derulează prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Valoarea totală estimată, calculată este de 59.331.783 lei, inclusiv TVA.

Parametrii tehnici preconizaţi a se realiza sunt: modernizarea drumului judeţean DJ 703F, în lungime de 17,556 km; refacerea/consolidarea/reabilitarea celor 3 poduri şi a podeţelor; construirea şanţurilor betonate pe traseul drumului, acolo unde se impune; construire de rigolă carosabilă, acolo unde se impune; executarea de dispozitive de evacuare şi colectare a apelor pluviale şi de pe versanţi; devierea reţelelor de utilităţi de pe amplasamentul drumului (apă, electricitate, gaze, canal, telefonie, etc.), unde este cazul; amenajări pentru protecţia mediului; lucrări de siguranţa circulaţiei (parapete, marcaje, indicatoare etc.); amenajarea drumurilor laterale; impermeabilizarea acostamentelor pe tot traseul drumului; amenajarea intersecţiilor cu drumurile publice; realizarea de investiţii destinate siguranţei rutiere; realizarea de parapeţi pentru protecţie, apărări de maluri şi consolidări de versanţi, realizarea de investiţii suplimentare pentru protecţia drumului respectiv faţă de efectele generate de condiţii meteorologice extreme (provocate de schimbări climatice sau alte cauze excepţionale) – inundaţii, viscol etc.