Primarul Florin Maracine din Galicea a rabufnit: O țară cu conducători incompetenți, suntem preșul Comisiei Europene!

“Am mai primit o veste proastă de la cei care <împart> asa-zisele miliarde europene (care există numai la televizor)! Comuna Galicea era cuprinsă în proiectul POIM (Program Operațional Infrastrucura Mare), adică programul prin care se dădeau bani europeni pentru apă și canalizare, pe exercițiul financiar 2014-2020. Știți, proiectul acela pentru care venise la Vâlcea, în 12 septembrie anul trecut, premierul Orban Ludovic… să ne mintă că a semnat contractul de finanțare! Acum un an ni s-au scos din proiect 2 sate, Bratia Vale și Cocoru, pe motiv că nu suntem aglomerare urbană de peste 2 mii locuitori (deși comuna Galicea are 3600 locuitori)! Am fost înștiințați în martie, anul acesta, de acest lucru! Am fost în 07 iulie la Ministerul Proiectelor Europene să ne dea soluții pentru zonele scoase, ținând cont ca acolo se asfaltează drumul pe alt proiect! Deși a fost toată floarea cea vestita a Ministerului (secretar de stat, directorii) și conducerea BEI….nu au fost în stare să ne dea o soluție!!!

DECI…. unde sunt miliardele de euro pe care <nu știm> noi( primarii) să le atragem?! Nu există decât firimituri de bani europeni, care nu ajung decât la 20-25 la sută din localitățile unui județ! Zilele trecute ne-au înștiințat că au scos comunele Galicea, Olanu și Dragoesti cu totul…că se depășește standardul de cost , CICĂ!!!! Noi suntem comune de ses cu densitate mare a populației în acele zone, dacă noi nu suntem eligibili…atunci cine mai este eligibil, nu știu!?

O țară cu conducători incompetenți, suntem preșul Comisiei Europene!

În proiectul inițial erau 68 localități din judet,acum au rămas 32, și acelea cu sate excluse!

Întreb și eu….unde mama dracului sunt banii aia europeni?!!! Gândiți-vă că 6 ani am fost blocați în acest proiect și nu am fost lăsați să căutam alte finantari! În PNRR e o glumă de finanțare pentru apă și canalizare! Numai minciuni! Credeți că răspunde cineva?!!! Răspunde cineva că satul românesc rămâne fără utilități?!!” – a postat pe facebook primarul de la Galicea, Florin Alexandru Mărăcine.