Primarul comunei Nicolae Bălcescu, Landor Moşteanu, sprijină antreprenorii care vor să deschidă afaceri în localitate 

Primarul comunei Nicolae Bălcescu, Landor Moşteanu, sprijină antreprenorii care au în plan deschiderea unei afaceri în localitate: „Comuna noastră este o localitate interesantă pentru investitori. În primul rând zona este foarte frumoasă şi este foarte aproape de drumul naţional. Astfel, un investitor are în plan deschiderea în localitate a unei o linii de ambalare pentru produse alimentare şi condimente. Noi sprijinim investitorii şi sperăm să vină cât mă mulţi. Ne dorim ca tinerii să se poată întoarce acasă, în sat, și să nu mai fie nevoiți să plece în lume în căutarea unui loc de muncă”. În vara acestui an, Consiliul Local al comunei Nicolae Bălcescu a decis utilizarea sumei de 108.000 lei pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire poduri, podețe și punte pietonală în comuna Nicolae Bălcescu”. Primarul comunei Nicolae Bălcescu, Landor Moșteanu, are proiecte depuse la Compania Naţională de Investiţii privind modernizarea infrastructurii rutiere, pentru care aşteaptă finanţare: „Drumurile sunt prioritare, prin urmare atenţia noastră este îndreptată spre atragerea fondurilor în această direcţie. În localitate există apă şi canalizare în mare parte, deci asfaltarea este prioritară, mai ales că localitatea este una dintre comunele care are cea mai mare reţea de drumuri comunale şi într-un procent destul de mic sunt asfaltate. Noi avem depus la Compania Naţională de Investiţii un proiect de asfaltare a drumului care face legătura cu localitatea Dănicei, zona Valea Ursului şi am fost informat că proiectul este în regim de primă urgenţă, urmând sa începem licitaţia. Pe lângă acest proiect mai avem unul pentru asfaltare a 4 drumuri, tot la CNI. Vream asfalt pe drumuri, acestea sunt şi cele mai frecvente solicitări venite din partea locuitorilor”. În luna mai, Consiliul Local al comunei Nicolae Bălcescu a aprobat proiectul „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Milcoiu, Nicolae Bălcescu și Dănicei, județul Valcea” și a cheltuielilor legate de proiect si acordul de parteneriat.