Perchezitii la Primaria Brezoi si acasa la primarul Robert Schell

Mascatii DGA au intervenit in forta in aceasta dimineata la Primaria Brezoi, in biroul primarului si la contabilitatea institutiei. Perchezitii au fost si acasa la primarul Robert Schell. Sunt verificate aspecte de ilegalitate intr-un dosar de coruptie. Mai multe mașini de poliție sunt si acum in curtea Primăriei Brezoi. Ancheta ar viza prezumtive operațiuni financiare între institutia publica și anumite societăți comerciale, mai precis cesiuni de creanțe și compensări. Vom reveni cu amănunte!