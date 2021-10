Măsuri legislative speciale de protecție a salariaților în pandemie

COMUNICAT DE PRESĂ

Măsuri legislative speciale de protecție a salariaților în pandemie

1.SOMAJUL TEHNIC – OUG nr.111/2021

Se continua masurile de sprijin oferite mediului economic afectat de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 prin reluarea platii indemnizatiei sub forma de somaj tehnic ce se acorda angajatorilor care au activitatea intrerupta temporar, total sau partial, in contextul cresterii incidentei raspandirii COVID 19 si al masurilor prevazute de hotararile Guvernului emise in starea de alerta, precum si angajatorii care au activitatea suspendata, urmare a anchetei epidemiologice efectuata de DSP;

CUANTUM LUNAR ACORDAT: 75% din salariul de baza (raportat in REVISAL) dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut pe anul 2021 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat

(5380 lei *75%=4.035 lei) proportional cu perioada suspendata a contractului individual de munca. Angajatorul poate suplimenta din bugetul firmei, suma acordata ca indemnizatie de somaj tehnic, peste suma primita de la AJOFM.

REDUCEREA TIMPULUI DE MUNCA (Kurzarbeit) – OUG nr.132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe perioada stării de urgenţă/alertă/asediu, precum şi pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgenţă/alertă/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă.



CUANTUM LUNAR: pe durata reducerii timpului de muncă, salariaţii afectaţi de această măsură, beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut lunar prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut lunar aferent orelor de muncă efectiv prestate, ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.



ZILE LIBERE PLATITE PARINTILOR SI ALTOR CATEGORII DE PERSOANE –OUG nr.110/2021

Pot beneficia de această măsură, părinţii copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv, precum şi părinţii care au în întreţinere copii sau adulţi cu handicap cuprinşi într-o formă de învăţământ, respectiv, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ preuniversitar, inclusiv de educaţie timpurie antepreşcolară, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta fizica a copiilor in unitatile de invatamant unde acestia sunt inscrisi. CUANTUM LUNAR ACORDAT: 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut, respectiv 75% din 4.035 lei.

Comunicare AJOFM Vâlcea