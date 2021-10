In atentia DNA! Seful PNL Valcea, Cristian Buican, presteaza lucrari de constructii la primariile… liberale din judet!

Cine poate oase roade! Asa si cu politicienii Valcii! Deputatul Cristian Buican, seful liberalilor valceni, se bate cu caramida in piept ca este cel mai curat, cel mai cinstit politician valcean si ziaristii sunt rai, niste nemernici, ca il critica aiurea! Adevarul este ca averea deputatului a crescut, in mod cu totul intamplator (asa spune el!), in acelasi timp cu perioada de mare mahar in PNL. De cand DNA functioneaza la viteza intai si tupeul politicienilor a atins cote de neimaginat! Spre exemplu, Buican detine o societate de constructii (SC LOVSOL CONSTRUCT SRL), prin intermediul concubinei si mamei acesteia, cu care, mai nou, desfasoara lucrari la primariile liberale (!!!). Este corect, musiu Buican?! Numai la una a luat lucrari in acest an de un miliard de lei vechi. Nu este la mijloc un oarecare conflict de interese in sensul legii sau, cel putin, unul de natura morala?! Pai ce sanse sa mai aiba orice alta firma de constructii, sa lucreze la o anumita primarie cu edil liberal, cand concurenta este reprezentata chiar de seful politic al primarului?!

Daca pana mai ieri, deputatul era mai discret in legatura cu relatia deputat-firma de constructii, acum nu s-a mai putut abtine si a postat pe pagina de facebook reclama la firma si, ATENTIE, numarul de contact este chiar al lui (adica nu are nicio legatura cu firma, dar cine suna sa contracteze lucrari sau sa negocieze – vorbeste direct cu parlamentarul!). Intreresant este ca anul trecut cifra de afaceri a SC Lovsol Construct SRL a fost una derizorie, la fel si profitul, iar in postarea de pe facebook sunt afisate mai multe utilaje care par a fi noi, cu o valoare estimata la cel putin 350.000 euro! De unde banutii?! Cu siguranta deputatul are explicatii despre toate aceste informatii. Si probabil ca le va oferi autoritatilor abilitate…

Încă din urmă cu trei ani, deputatul PNL Cristian Buican a creat o „societate-paravan” – SC Lovsol Construct SRL – pentru a executa cel mai probabil diverse lucrări de construcții pe la primării liberale din județ, firmă pe care a trecut-o bineînțeles pe concubina lui drept asociat unic și administrator. Numai că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, deoarece iată ce a apărut în Monitorul Oficial al României: „Se aprobă retragerea din funcţia de administrator al societăţii a doamnei Mihaela Beleț. Se numeşte în funcţia de administrator al SC Lovsol Construct SRL doamna Rodica Beleț (59 de ani), având puteri depline de reprezentare şi administrare a societăţii, pe o perioadă nelimitată. Societatea SC Lovsol Construct SRL va funcţiona în continuare cu doamna Rodica Beleț, în calitate de asociat şi administrator al societăţii, şi cu doamna Mihaela Beleț, în calitate de asociat. Ulterior, se va redacta un nou act constitutiv cu doamna Rodica Beleț, în calitate de asociat şi administrator al societăţii, şi cu doamna Mihaela Beleț, în calitate de asociat”. Interesant este ca pe aceasta firma, sub acoperire. deputatul liberal Cristian Buican, a obtinut 200.000 lei noi de la Guvernul PSD, pe care l-a injurat non-stop.

Mihaela Belet, concubina deputatului liberal, este functionar la APIA Valcea si actionar la SC Lovsol Construct SRL.

Inca o data: Rusinica, ciocoflenderule!

Tiberiu Pirnau