Arhiepiscopia Râmnicului: Gigi Becali nu are dreptul să interzică accesul femeilor în mănăstirea de la Olanesti

Gigi Becali vrea să construiască în Băile Olăneşti o mănăstire pentru bărbaţi şi o alta pentru femei. El a recunoscut public că una dintre ele va respecta canoanele de pe Muntele Athos, unde este interzis accesul femeilor, însă Arhiepiscopia Râmnicului spune că nu el decide această restricţie.

Arhiepiscopia Râmnicului a confirmat pentru publicatia adevarul.ro faptul că lui Gigi Becali i s-a permis să ridice o mănăstire în judeţul Vâlcea, dar susţine că nu acestuia îi revine decizia de a restricţiona accesul femeilor în lăcaşul de cult. Potrivit Primăriei Olăneşti, pentru a ridica lăcaşul de cult Becali a achiziţionat, în urmă cu mai bine de un an, peste 20 de hectare de fâneţe şi aproximativ 10 hectare de pădure.

Primarul din Băile Olăneşti, Sorin Vasilache, a declarat pentru „Adevărul” că porţiunea pe care Becali ar urma să ridice construcţiile este una cu destinaţie agricolă, pentru care nu ar fi nevoie de defrişări. Mai mult, pentru a avea acces la aceasta, se construieşte o cale de acces legată de drumul forestier de la baza muntelui. Atât autorităţile monahale, cât şi cele locale infirmă dorinţa lui Becali de a repeta modelul Mănăstirii Frăsinei, unde, într-adevăr, accesul femeilor nu este permis. „Există o construcţie deja acolo” Arhiepiscopia Râmnicului şi Primăria Băile Olăneşti au precizat că, deocamdată, s-au demarat procedurile pentru întocmirea documentaţiei PUZ şi obţinerea avizelor necesare. „Domnul George Becali a solicitat Arhiepiscopiei Râmnicului acordul pentru construirea unei mănăstiri în judeţul Vâlcea, în apropierea Staţiunii Băile Olăneşti, manifestând intenţia de a ţine direct de Mănăstirea Frăsinei… În acest sens, Arhiepiscopia Râmnicului şi-a dat acordul şi va face demersurile pentru înfiinţarea acesteia. În prezent, s-au demarat procedurile pentru întocmirea documentaţiei PUZ şi pentru obţinerea avizelor necesare”, se precizează într-un comunicat al Arhiepiscopiei Râmnicului.

„În ceea ce priveşte autoritatea publică locală, a depus documentaţia pentru obţinerea unui PUZ, o solicitare, pentru certificatul de urbanism. Noi i-am cerut să obţină nişte avize, printre care planul urbanistic zonal, prin care va introduce în intravilan o parte din suprafaţa de teren deţinută, cea pe care urmează să construiască. Deocamdată, nu este detaliat ce anume urmează să construiască. După introducerea în intravilan se va adopta o hotărâre de Consiliu Local pentru aprobarea PUZ-ului şi ulterior va avea documentaţia pentru a construi”, declară primarul Sorin Vasilache. Cu toate acestea, localnicii şi preotul paroh din Băile Olăneşti, Emilian Groşenoiu, ne-au confirmat faptul că deja s-a construit în zonă, înainte de a fi obţinute toate avizele necesare. Sătenii susţin că are la lucru o echipă de muncitori din Maramureş şi că de mai bine de un an deţine o turmă de peste 500 de oi, de care au grijă tot oamenii locului.

„Am înţeles că are nişte preoţi, călugări veniţi aici, care se ocupă de lucrare. Există o construcţie deja acolo, este făcută temelia, înţeleg că aşteaptă să iasă actele. Un fel de troiţă, dar eu nu am văzut-o. E făcută pe un postament de piatră, o construcţie din lemn”, a menţionat părintele paroh Emilian Groşenoiu, pentru „Adevărul”. Sorin Vasilache susţine că nu ştie nimic despre o astfel de construcţie, atâta timp cât documentaţia nu există: „Ce-mi spuneţi dumneavoastră nu prea este în regulă. Eu ştiu doar că a făcut nişte modernizări la drum şi la stână – amplasamentele, că a adus materiale şi urmează să se apuce de construcţie când îşi obţine autorizaţia, că altfel nu e legal. O să trimit acolo, pe cineva, să constate ce s-a întâmplat”. „Cum să mai scoţi femeia din biserică în secolul XXI?” Referitor la declaraţiile lui Becali privind restricţionarea accesului femeilor, conducerea bisericii vâlcene reaminteşte că, potrivit statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, „mănăstirea depinde direct de Chiriarhul locului, care este conducătorul ei canonic”, iar „în mănăstirea dată în folosinţă prin sfinţire, niciunul dintre ctitori, donatori şi binefăcători nu are vreun drept de proprietate, folosinţă sau amestec în conducerea, administrarea şi viaţa spirituală a acestora”.

