Anunt privind vanzarea prin licitatie publica, competitiva, cu strigare, cu pret in urcare a unui pachet de active (bunuri imobile si mobile), proprietatea – CET GOVORA

Euro Insol SPRL, administrator judiciar al CET GOVORA S.A. organizeaza in data de 08.11.2021, ora 11:30, la sediul CET GOVORA S.A. din Municipiul Ramnicu Valcea, str. Industriilor nr. 1, judetul Valcea, licitatie publica, competitiva, cu strigare, cu pret in urcare, avand ca obiect valorificarea unui pachet de active (bunuri mobile si imobile) pornind de la valoarea de piata stabilita in raportul de evaluare, respectiv 8.222.948 Euro (exclusiv T.V.A.)

Bunurile ce fac obiectul prezentului regulament de vanzare se vand in bloc.

Descrierea detaliata a activelor ce cuprinde denumirea bunurilor si principalele caracteristici tehnice poate fi comunicata ofertantilor in urma unei solicitari formulate pe adresa de e-mail: office@euroinsol.eu si office@cetgovora.ro.

Participarea la licitatie este conditionata de achizitionarea caietului de sarcini. Caietul de sarcini privind conditiile de participare la licitatie poate fi achizitionat de la sediul CET GOVORA S.A. din Municipiul Ramnicu Valcea, str. Industriilor nr. 1, judetul Valcea dupa plata sumei de 1.500 lei, exclusiv TVA in contul Cet Govora S.A deschis la Alpha Bank Romania S.A.– Sucursala Ramnicu Valcea, respectiv RO93BUCU1781215948545RON.

Prezentarea CET Govora S.A. poate fi consultata pe site-ul Euro Insol www.euroinsol.eu, pe site-ul CET Govora S.A. www.cetgovora.ro sau poate fi comunicata ofertantilor in urma unei solicitari formulate pe adresa de e-mail: office@euroinsol.eu.

CET Govora SA este principalul furnizor de energie pentru societatile comerciale situate pe Platforma Industriala Sud si pentru municipiul Ramnicu Valcea. Dat fiind caracterul nestocabil al produselor sale: energie electrica, energie termica sub forma de abur industrial si energie termica sub forma de apa fierbinte, productia la CET Govora se realizeaza in flux continuu, in raport de necesarul consumatorilor. CET Govora se afla pe fluxul principal al resurselor energetice catre principalii furnizori de produse industriale ai judetului Valcea.

Pachetul de active proprietatea CET GOVORA SA ce face obiectul procedurii de vanzare prin licitatie publica, competitiva, cu strigare cu pret in urcare este compus din cladiri, teren in suprafata totala de 92.882 m.p., echipamente si instalatii pentru producere apa demineralizata si dedurizata, statia electrica de conexiuni de 110 kV, gospodaria de combustibili ce cuprinde la randul ei cladiri, teren in suprafata totala de 188.656 m.p. si echipamente depozit de carbune, precum si racordul de gaze naturale din retea – utilizare gaze SRMP Transgaz.

Persoanele interesate pot obtine informatii suplimentare la telefoanele: 021/3354509 si 0724.232.957.