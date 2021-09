Un valcean a castigat 7 miliarde la LOTO

La tragerea Noroc Plus de joi, 16 septembrie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 720.419,48 lei (7 miliarde lei vechi). Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Ramnicu Valcea si a fost completat cu o varianta simpla la Joker si o varianta la Noroc Plus.

Numerele extrase, duminică, 19 septembrie, 2021:

Loto 6/49

8 12 19 6 11 10

Loto 5/40

18 21 31 20 2 16

Joker

23 3 38 7 15 + 9

Noroc

7 5 7 0 3 5 3

Super noroc

4 1 5 9 7 4

Noroc plus

8 1 7 9 5 2