Rezerva-ti cazare la Baile Olanesti! Aleea Izvoarelor, principala atractie din zona 

Primele marturii scrise despre izvoarele minerale din localitate – care astazi determina zeci de mii de turisti sa aleaga o cazare Baile Olanesti – dateaza de mai bine de trei secole si jumatate. Este vorba despre un hrisov din 1760, care il aminteste pe clucerul Toma Olanescu, boierul care a construit primele camere de bai si a dat numele localitatii.

Mai tarziu, Tudor Vladimirescu se retragea des aici, cu prietenii sai de neam boieresc. Analize ale apelor facute in 1830 constatau prezenta iodului, iar in 1860 se descoperisera deja nu mai putin de 40 de izvoare. Apoi, statiunea a continuat sa se dezvolte, inclusiv in ultimii ani aparand variante noi de cazare la Baile Olanesti, care asigura un confort demn de secolul XXI.

Aleea Izvoarelor – principala atractie

Odata ce ai ales o cazare la Baile Olanesti, cu siguranta nu vei putea sa ignori chiar sufletul acestei statiuni: aleea cu o lungime de un kilometru, care urmareste cursul raului Olanesti si trece pe langa principalele izvoare cu importante proprietati vindecatoare.

Aleea serpuieste lin la umbra copacilor, unde sunt amenajate banci, pentru a te putea bucura de umbra si de linistea asigurata de un cadru natural superb.

In timpul plimbarii, vei putea sa admiri o cascada si un pod de lemn peste rau. In apropiere, localnicii au improvizat si o plaja, unde vara se bucura de apa limpede si rece.

Apele care te vindeca

In total, in statiune exista 30 de izvoare captate, cu diferite tipuri de ape minerale: sulfuroase, clorurate, iodurate, sodice si hipotone. Ele au importante proprietati vindecatoare, dovedite in urma unor analize medicale efectuate de-a lungul timpului de catre specialisti de renume.

Izvorul numarul 7, de exemplu, cu numele Cristal Olanesti, este recomandat pentru crenoterapie sau cura interna, oferind bune rezultate in tratarea mai multor tipuri de afectiuni: gastro-duodenite cronice, enterocolite cronice nespecifice, alergoze digestive, respiratorii si cutanate, parazitoze intestinale si afectiuni ce necesita cure de coreleza, precum dischinezii biliare sau colecistite cronice. In plus, apa de aici poate fi folosita si pentru aerosoloterapie si terapie parenterala, adica prin intermediul unor injectii.

Izvorul numarul 30 este indicat, sub forma de cura externa sau balneatie, pentru afectiuni reumatismale degenerative ale aparatului locomotor. De asemenea, curele interne sunt eficiente pentru suferinzii de diabet zaharat echilibrat, tulburari functionale ale colonului, colecistite cronice sau obezitate.

Un alt izvor de ale carui proprietati vindecatoare poti beneficia daca alegi cazare la Baile Olanesti este cel cu numarul 19. Baile facute aici dau rezultate bune pentru afectiunile neurologice periferice cronice si pentru diferite afectiuni de natura reumatismala ale aparatului locomotor.

Cura interna este eficienta, la randul sau, pentru tratarea unui numar insemnat de afectiuni.Ajutat de toate aceste bai cu proprietati miraculoase, precum si de aerul pur al zonei, cu siguranta vei avea pofta de mancare si te vei bucura de restaurantele cu specific traditional sau cu mancaruri specifice bucatariei internationale. De asemenea, poti sa vizitezi cele mai importante obiective aflate in apropiere, precum Manastirea Cozia sau Curtea de Arges.

Alege cazare Baile Olanesti! Iti va asigura un corp sanatos, o minte linistita si un suflet plin de incantare!

