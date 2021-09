Primăria Orleşti a cumpărat un teren intravilan pentru proiectul „Centru de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice”

Recent, Primăria Orleşti a decis cumpărarea unui teren intravilan în suprafaţă de 1.447 mp, situat în comuna Orlești, pentru proiectul „Centru de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice în comuna Orleşti”. În această perioadă, Primăria Orleşti realizează extinderi la sistemul de gaze în partea de nord a localităţii, pe DJ 645, către Scundu, cu bani din bugetul local, pe o lungime de 3 kilometri: „Fac această extindere de gaze fiindcă în această zonă, când noi introduceam în localitate sistemul nu erau case, nu se dezvoltase această zonă. La început le-am introdus sistemul de apă şi canalizarea, acum urmează gazele. În timp s-au construit noi gospodării, s-au vândut terenuri”, a declarat primarul. În acest an, Primăria comunei Orlești are un buget local estimat la suma de peste 10,78 milioane de lei. Pe de altă parte, în luna aprilie, Primăria Orlești a primit de la Consiliul Județean Vâlcea suma de 290.000 lei pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare pe care unităţile administrativ teritoriale din judeţ, în mod justificat nu le pot finanţa din venituri proprii, inclusiv din impozitul pe venit şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. În luna februarie, primarul comunei Orlești, Constantin Cîrstina, a început lucrările de sistematizare a zonei turistice Lacul lui Orlea, nucleu pentru o ulterioară dezvoltare agro-turistică. În paralel, se lucrează la ferma piscicolă iar în acest an, zona de agrement ar urma să fie completată cu un ştrand şi zone de alimentaţie publică. Tot la finele anului trecut, Consiliul Local al comunei Orlești a decis alocarea sumei de peste 100.000 euro pentru proiectare și execuție la investiția „Amenajare trotuare și sisteme de colectare și dirijare ape pluviale”.