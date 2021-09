Luptele din Liga 1 – spectacol fotbalistic românesc de cea mai bună calitate

Competițiile din Liga 1 profesionistă de fotbal a României se află în plină desfășurare, confruntările trecând de jumătatea numărului total de 15 confruntări directe stabilite pentru etapele de tip tur.

Deși zarurile nu au fost încă aruncate și evoluțiile de pe teren nu par a arăta cine își va adjudeca titlul la finalul competiției fanion a fotbalului românesc, se pot desprinde câteva evoluții interesante care ar putea oferi o imagine de ansamblu, cel puțin temporară, a viitorului tablou al ligii.

Iată cum arată situația în clasamentul Ligii 1 la trecerea jumătății numărului de meciuri din etapa tur

Plutonul fruntaș, constituit din echipe ce au un golaveraj pozitiv până acum, se mențin și fac eforturi vizibile pentru a câștiga puncte prețioase încă din tur pentru a-și asigura o evoluție cu mai puține emoții în etapa de retur care va debuta cu primul meci abia în data de 20 noiembrie 2021.

Din clasamentul primelor 6 echipe care sunt pe plus la golaveraj se desprinde în forță CFR Cluj care pare la fel de puternică ca în anii trecuți. În plus revenirea legendarului Dan Petrescu la cârma tehnică a echipei este un atu în plus, deloc de neglijat pentru evoluția echipei în acest sezon. Echipa și-a asigurat deja un punctaj de 21 de puncte cu 5 mai multe față de următoarea clasată, FC Rapid, și se află într-o formă de invidiat având numai victorii consecutive în meciurile jucate până la a 8-a etapă și un golaveraj de 9, net superior următoarelor echipe din clasamentul actual.

A doua clasată după CFR cluj, echipa feroviarilor din Giulești, a avut până acum o evoluție cel puțin interesantă dacă se ia în considerare faptul că echipa a reușit un parcurs de nu mai puțin de 6 meciuri fără a primi gol în primele 6 etape de tur până la întâlnirea cu Universitatea Craiova din etapa a 7-a când a pierdut cu 1 la 2. ”Echipa de sub Podul Grant” are totuși un punctaj solid și se menține în fruntea clasamentului după CFR Cluj, fiind într-o formă bună și constituind o alegere interesantă pentru eventualele pariuri la fotbal din Liga 1 având în vedere dorința rapidiștilor de a se impune în acest sezon.

Echipa arădenilor de la UTA condusă de László Balint se află încă în topul clasamentului după Rapid însă este despărțită de următoarea clasată, FC Botoșani, doar de diferența de golaveraj, poziția în clasament înaintea etapelor 8 și 9 fiind una destul de precară, orice evoluție fiind posibilă. Botoșănenii conduși de antrenorul Mihai Ciobanu își doresc să acumuleze cât mai multe puncte în manșa tur a sezonului și este de așteptat ca jucătorii să își creeze tot mai multe ocazii pentru îndeplinirea scopului propus, evoluția fiind deja una bună până acum.

Farul Constanța are o evoluție destul de bună, beneficiind și de un meci de pregătire, un amical cu titrata echipa Galatasaray Istanbul pe care l-a câștigat cu scorul de 3-1. În același timp, echipa din Bănie, Universitatea Craiova are ambiții destul de mari pentru acest sezon și speră la un parcurs foarte bun în acest sezon chiar dacă adversarele sunt echipe destul de puternice.

Așadar, evoluțiile Ligii 1 se anunță destul de interesante în acest sezon și meciurile merită urmărite cu interes, parcursul actual fiind doar o poză de moment, schimbări dramatice fiind posibile oricând în lumea jocului cu balonul rotund.

Sursa foto: Pixabay.com