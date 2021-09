La Budeşti, primarul Ion Vlădulescu are un proiect care va schimba în totalitate imaginea localităţii, prin amenajarea centrului civic

La Budeşti, primarul Ion Vlădulescu are în plan un proiect care va schimba în totalitate imaginea localităţii prin amenajarea centrului civic: „O problemă importantă pentru comunitate o reprezintă introducerea sistemului de canalizare pe tronsonul DJ 678, drum care se modernizează în prezent cu bani europeni. Localitatea este prinsă în proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată, cu cel mai important tronson de extindere a reţelei de canalizare de 8 ani. Consiliul Local al comunei Budeşti, întrunit în şedinţă ordinară din data de 28 mai 2021, a aprobat întocmirea documentaţiei pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea şi extinderea iluminatului public stradal în comuna Budeşti, judeţul Vâlcea”. În cursul lunii mai, Primăria comunei Budești a finalizat lucrările de construire a unei grădinițe cu program prelungit. Grădiniţa este funcţională, în prezent este cu program normal, dar, din luna septembrie va fi cu program prelungit. Directorul şcolii a depus deja documentaţia la Inspectoratul Şcolar pentru înfiinţarea posturilor. „Prin urmare, din luna septembrie avem grădiniţă cu program prelungit, dar şi o şcoală modernă, dotată, extinsă şi reabilitată, unde vor începe cursurile elevii claselor V-VIII. În localitate avem 6 şcoli şi 6 grădiniţe. În acest moment funcţionează 5 şcoli şi 6 grădiniţe. Dorinţa mea este ca nici o şcoală să nu se închidă, toate şcolile să funcţioneze, a precizat primarul localităţii Budeşti. La capitolul infrastructură educaţională şi sănătate primarul are depus la Compania Naţională de Investiţii un proiect pentru construirea unui teren de sport, pentru care a primit adrese că proiectul este prins în program, în etapa de evaluare”, a precizat primarul localităţii Budeşti, Ionel Vlădulescu. În acest mandat, primarul Ionel Vlădulescu va amenaja un aerodrom în satul Barza: „Odată cu parcul industrial, care a generat locuri de muncă, am dat plus valoare comunei, ceea ce a dus la un buget mărit al comunei, dându-ne posibilitatea să avem acel fond de rulaj”.