Edilul-șef Constantin Banacu lucrează la extinderea canalizării în comuna Bărbătești pe o lungime de circa 1,5 kilometri

În prezent, primarul Constantin Banacu lucrează la extinderea canalizării în comuna Bărbătești pe o lungime de circa 1,5 kilometri, cu bani tot din bugetul local: „La CNI avem depus şi proiectul pentru refacerea şi consolidarea unui drumul comunal unde este o alunecare de teren. Sunt supărat, fiindcă la CNI nu se înţelege ce însemnă lucrări pe situaţii de urgenţă, adică nu se intervine rapid. Proiectul stă la CNI de trei ani, alunecarea de teren este pe drumul comunal Băltăreţ. Noi avem proiectul pentru branşarea localităţii la gaze depus din luna februarie”. Cu bani din bugetul local, primarul din Bărbătești, Constantin Banacu, reabilitează fostul dispensar, pentru a realiza un nou centru medical performant: „Dacă ar apărea programele de finanţare s-ar atrage fonduri pentru asfaltarea drumului către Mănăstirea Pătrunsa. Astfel s-ar pune în valoare una dintre cele mai spectaculoase zone turistice din judeţ. Tot pentru această zonă, de la poalele Masivul Căpăţânii, munte care domină toată Depresiunea Horezu, am în plan atragerea fondurilor pentru construirea de cabane şi amenajarea unei zone cu parcare pentru turiştii care vor să descopere una dintre cele frumoase aşezări din zona subalpină a Vâlcii”. Cu fonduri guvernamentale, primarul Constantin Banacu va moderniza întreaga rețea de iluminat public din comuna Bărbăteşti. La capitolul infrastructură rutieră în localitate mai sunt de asfaltat 2,5 kilometri, care se vor moderniza şi aceştia, cu bani din bugetul local. „Vom face această investiţie cu bani din bugetul local fiindcă nu se mai poate, i-am minţit pe oameni trei ani. Am avut acest proiect depus la Ministerul Dezvoltării, la CNI, şi de fiecare dată a fost respins. Îl fac cu bani din bugetul local, nu se mai poate. Guvernul nu are de gând să dea drumul la nici un program de finanţare, şi este grav”, a precizat primarul din Bărbăteşti. De la începutul anului, Primăria Bărbătești a concesionat terenuri, pentru dezvoltarea turistică a zonei din Valea Otăsăului.