Descoperă ACUM cele mai populare jocuri de cazino online din România

Dacă jocurile de casino din mediul offline sunt de regulă cam aceleași în orice casă de pariuri sau cazino ai intra, în online lucrurile stau ușor diferit. Chiar dacă unele sunt asemănătoare, varietatea jocurilor este mult mai mare și, uneori, nu vei ști cu care să începi prima dată.

În rândurile de mai jos găsești o selecție cu cele mai cunoscute patru jocuri din cazinourile online. Însă, fii conștient de ceea ce înseamnă să fii dependent de jocuri de noroc și cum scapi de această adicție, îmbină distracția cu câștigul și nu te lăsa dus de val.

Care sunt cele mai cunoscute jocuri de cazino

StarBurst

Jocul Starburst a luat cu asalt lumea sloturilor online datorită designului simplist, dar atrăgător, grație simbolurilor în formă de diamante strălucitoare. Tot ce ai de făcut este să faci o linie plină cu simboluri identice. Șansele de a câștiga sunt foarte mari, deoarece, dacă la alte jocuri de acest tip linia trebuie să fie de la stânga la dreapta pentru a câștiga, la StarBurst câștigurile se plătesc atât de la stânga la dreapta, cât și invers.

Fruit Shop

Fructe, fructe și iar fructe. Dacă jocul conținea și șeptari, Fruit Shop se apropia foarte mult de alte jocuri cu profil asemănător. Cireșele, pepenii, lămâile sau portocalele, împreună cu alte diverse simboluri te pot ajuta să câștigi sume considerabile de bani. Unul dintre ele este chiar Jokerul, ce poate fi înlocuit cu orice alt simbol, astfel încât combinațiile să iasă câștigătoare.

Este interesant cum poți seta opțiunea de redare automată, astfel încât să ai un număr continuu de rotiri, cu aceeași valoare de pariere.

Blackjack

Obiectivul la Blackjack, unul dintre cele mai cunoscute jocuri de casino online în România, este să învingi mâna de cărți a dealer-ului. Suma cărților pe care le ai în mână trebuie să fie aproape de 21, fără a trece de această cifră. Un „Blackjack” adevărat se presupune că este atunci când ai în mână un as (în cazul acesta are valoarea 11) și un zece.

Bineînțeles, câștigurile pot fi mari dacă depinzi de puțin noroc. De exemplu, dacă suma cărților tale este 21, iar dealerul nu are nimic, acesta îți va plăti o dată și încă jumătate din suma pariului pus la începutul jocului.

Twin Spin

Twin Spin este unul dintre clasicii sloturilor online. Avantajul celor care încep acest joc este că, având 5 simboluri câștigătoare, șansele de a avea un câștig bonus cresc foarte mult. Designul simbolurilor este unul retro, cu toate că acestea se regăsesc în majoritatea jocurilor de casino – un diamant, numărul șapte, BAR, un clopot în format 3D, două cireșe și WILD – o pictogramă ce poate înlocui orice simbol.

O rotire începe cu cinci role una lângă alta, cu simboluri identice sau diferite. Poți identifica rolele ca fiind asemănătoare prin luminile roșii care strălucesc în jurul lor atunci când se învârt. De-a lungul jocului, o sincronizare de acest fel îți poate multiplica câștigurile finale.

În concluzie, înainte de a te apuca să încerci orice joc dintr-un casino online, descarcă aplicația free, joacă-te și abia apoi, dacă îți place și consideri că o poți face atât pentru distracție, dar și pentru câștig, începe cu bani reali. Orice joc într-un casino, fie el offline sau online, este important să-l joci responsabil.

