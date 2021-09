Deputatul PSD – Ovidiu Popa: Românii plătesc unul dintre cele mai mari prețuri la facturile de utilități din Uniunea Europeană! 

“PSD, alături de români, continuă lupta pentru plafonarea prețurilor și propune o inițiativă care are ca beneficii scăderea IMEDIATĂ a prețurilor facturilor cu până la 43% la energie electrică și cu până la 23% la gaze naturale.

În plus, românii vor primi o compensație de 50% din scumpirile plătite în ultimile 6 luni.

Inițiativa are efecte atât pentru trecut cât și pentru viitor!

Astfel, prețurile ar avea următoarele plafoane:

La energie electrică, preț maxim de 380 lei/ MWh;

La gaze naturale, preț maxim de 192 lei/ MWh.

După intrarea în vigoare a legii, toate contractele se restructurează astfel încât, să nu fie depășit prețul maximal, cel plafonat” – susține deputatul vâlcean.