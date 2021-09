Anunt de inceput demarare implementare proiect M2 MEZZALUNA finantat in cadrul masurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

27.09.2021

S.C. RESTAURANT MEZZALUNA S.R.L. anunta lansarea proiectul cu titlul ” M2 MEZ-ZALUNA” proiect nr. RUE 2925 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 09.12.2020.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea S.C. RESTAURANT MEZZALUNA S.R.L. in contextul crizei provocate de COVID-19.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o peri-oadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 405645.825 (valoarea totala) din care : 352735.50 lei grant si 52910.325 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Persoană de contact:

CIRSTEA ROXANA FLORENTINA

Tel: 0350410022

E-mail: robertiulian.cerga@gmail.com