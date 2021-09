5 motive pentru care să pariezi mai des

Multe articole de pe internet tind să se concentreze mai mult pe faptul de a juca mai puțin la pariuri. Totuși, există numeroase motive pentru care să și pariezi mai mult, nu doar mai puțin. La finalul zilei, cel care decide dacă să parieze mai mult sau mai puțin ești tu. Atât timp cât îți permiți să pariezi mai mult, ar trebui să pariezi cât de mult poți. În cazul în care ești nou și nu vrei din prima să intri cu banii tăi proprii, poți beneficia de un bonus fără depunere netbet.

1.Așteptări pozitive

Principalul motiv pentru care ar trebui să pariezi mai mult este atunci când ai așteptări pozitive. Așteptarea este un concept matematic pe care îl poți folosi în mai multe forme ale jocurilor de noroc pentru a determina dacă vei pierde sau vei câștiga pe termen lung. O așteptare negativă înseamnă că vei pierde pe termen lung. O așteptare pozitivă înseamnă că vei câștiga mai mult decât vei pierde pe termen lung. Cel mai des vei avea așteptări pozitive la Poker, Blackjack și pariuri sportive.

Pentru a putea avea așteptări pozitive trebuie mai întâi să cunoști foarte bine jocul. Pentru început, te poți axa pe Poker mai mult. S-ar putea să îți ia ceva timp ca să devii un jucător pe profit, dar o poți face cu suficient efort. Pentru a putea avea succes la Blackjack va trebui să înveți să numeri cărțile. Acest lucru este mult mai simplu decât crede lumea.

Pariurile sportive sunt probabil cele mai dificile pentru a face profit pe termen lung. Un beneficiu la pariurile sportive este că nu trebuie să pariezi foarte mulți bani, ci poți începe cu doar 10$, astfel că nu vei risca sume prea mari. Poți chiar să plasezi pariuri alături de prieteni sau cunoștințe.

2.Mai mult divertisment

Pariurile sunt o formă de divertisment pentru mulți jucători și aproape orice formă de divertisment te costă și bani. Atât timp cât îți permiți să pariezi mai mult și te distrezi, nu văd de ce nu ai face-o. Vestea bună este că există mai multe metode de a plasa pariuri care nu costă mult. Un bilet la loto sau un pariu mic pe echipa ta favorită îți va oferi un plus de distracție atunci când vei urmări meciul. La cazino, poți să joci jocurile care necesită mize mici pentru a te distra un timp mai îndelungat. Nu trebuie să riști sute sau mii de dolari în fiecare oră pentru a te distra. Jocurile de la cazino precum Keno sau Ruleta te vor ajuta să faci acest lucru.

3.Înlocuirea divertismentului obișnuit

Mulți aleg să joace la pariuri în loc să se distreze într-un alt mod. Spre exemplu, o cină în oraș sau o ieșire la film poate să fie destul de costisitoare. Astfel, în loc să cheltui acei bani pe astfel de lucruri, poate îți vei încerca norocul la cazino pentru a câștiga și mai mulți bani. Acest lucru va funcționa și mai bine dacă ai așteptări pozitive. Chiar și dacă faci un profit mic, te vei putea distra pentru câteva ore.

4.Prietenii și familia

Dacă ai și alți prieteni sau membri ai familiei care joacă la cazino, puteți merge împreună să pariați. Uneori poate că nu mai știți alte metode de a vă distra, astfel că puteți încerca o ieșire la cazino. Alege-ți dinainte locul în care veți merge pentru a vă asigura că toți își permit să plaseze pariuri și să se distreze în același timp. Cursele pot fi o metodă foarte bună de a face acest lucru, având în vedere că sunt aproximativ 10-15 curse și pariurile încep de la doar câțiva dolari pe cursă. După aceea, veți putea cu toții să priviți cursa și să va încurajați calul sau câinele pe care ați pariat.

5.Distracție nevinovată

În prima secțiune am vorbit despre așteptările pozitive. Poate nu vrei să înveți diferite strategii care să te ajute să îți crești șansa împotriva cazinoului, însă poți juca diferite jocuri care înclină bălanța mai mult spre tine. Atunci când înveți cum să pariezi încât să fii pe profit sau doar pe 0, te vei putea bucura și mai mult și nu vei risca să pierzi la fel de mulți bani.

Pentru a putea face acest lucru, trebuie să găsești un joc care îți oferă o șansă în plus pentru tine ca jucător. Cu strategiile corecte, Blackjack-ul și Poker-ul virtual îți oferă cele mai bune șanse. Următorul lucru pe care îl poți face este să te înscrii la clubul jucătorilor pentru a primi diferite bonusuri. Învață care dintre modurile de joc îți oferă cele mai bune reguli. Cele mai bune jocuri la Poker-ul virtual sunt Deuces Wild și Jacks are Better. Astfel, acestea oferă un avantaj minim cazinoului, ceea ce înseamnă o șansă mai mare pentru tine.

Dacă preferi Blackjack-ul, trebuie să înțelegi că secretul din spatele alegerii mesei celei mai bune la acest joc sunt regulile. Cunoscând regulile cele mai bune de la masă, vei putea folosi diverse strategii pentru a avea mereu o șansă cât mai mare de câștig. La fel ca la Poker-ul virtual, caută mesele ce oferă pariuri cât mai mici. Combinația de pariuri cât mai mici, găsirea mesei care oferă cel mai bun avantaj jucătorului și folosirea unei strategii îți va permite să poți juca un timp îndelungat. Folosește-te și de ceea ce ai învățat în secțiunea de așteptări pozitive pentru a reduce și mai mult șansele să pierzi.

Concluzie

Dacă reușești să pariezi cu așteptări pozitive sau cel puțin să nu fii în pierdere, vei putea paria cât de mult îți dorești. Dacă nu reușești să ajungi pe 0 cel puțin, dedică puțin timp pentru a învăța cum să o faci. S-ar putea să îți dai seama că te distrezi la fel de mult încercând să îți mărești șansele de câștig sau să egalezi scorul la fel de mult ca și când te joci efectiv la diferite jocuri de la cazino.