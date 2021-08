Primarul Ionel Vlădulescu va realiza investiţia „Modernizare şi extindere a iluminatului public stradal în comuna Budeşti”

Consiliul Local al comunei Budeşti, întrunit în şedinţă ordinară din data de 28 mai 2021, a aprobat întocmirea documentaţiei pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea şi extinderea iluminatului public stradal în comuna Budeşti, judeţul Vâlcea”. În cursul lunii mai, Primăria comunei Budești a finalizat lucrările de construire a unei grădinițe cu program prelungit. Grădiniţa este funcţională, în prezent este cu program normal, dar, din luna septembrie va fi cu program prelungit. Directorul şcolii a depus deja documentaţia la Inspectoratul Şcolar pentru înfiinţarea posturilor. „Prin urmare, din luna septembrie avem grădiniţă cu program prelungit, dar şi o şcoală modernă, dotată, extinsă şi reabilitată, unde vor începe cursurile elevii claselor V-VIII. În localitate avem 6 şcoli şi 6 grădiniţe. În acest moment funcţionează 5 şcoli şi 6 grădiniţe. Dorinţa mea este ca nici o şcoală să nu se închidă, toate şcolile să funcţioneze, a precizat primarul localităţii Budeşti. La capitolul infrastructură educaţională şi sănătate primarul are depus la Compania Naţională de Investiţii un proiect pentru construirea unui teren de sport, pentru care a primit adrese că proiectul este prins în program, în etapa de evaluare”, a precizat primarul localităţii Budeşti, Ionel Vlădulescu. În acest mandat, primarul Ionel Vlădulescu va amenaja un aerodrom în satul Barza: „Odată cu parcul industrial, care a generat locuri de muncă, am dat plus valoare comunei, ceea ce a dus la un buget mărit al comunei, dându-ne posibilitatea să avem acel fond de rulaj. Un lucru trebuie ştiut: la Budeşti obiectivele sunt îndrăzneţe în continuare, iar înfiinţarea aerodromului pentru avioane uşoare şi pentru SMURD pe teritoriul localităţii, în zona Barza, face parte din planurile şi proiectele pe care le avem”. Încă de la începutul acestui an, primarul Ionel Vlădulescu a finalizat reabilitarea drumului din satul Barza, precum și podul peste pârâul Sâmnic, la Androneşti. În acest an, primarul Ionel Vlădulescu a demarat investiția de introducere gaze naturale.