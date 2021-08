Primăria comunei Slătioara are în derulare lucrările de construire și amenajare a dispensarului comunal

În prezent, Primăria comunei Slătioara are în derulare lucrările de construire și amenajare a dispensarului comunal. Proiectul se execută cu bani atraşi prin PNDL, iar primarul localităţii Slătioara, Camelia Romcescu, spune că plata facturilor este la zi, iar termenul de finalizare a construcţiei va fi în toamna acestui an: „Avem proiecte la CNI pentru asfaltarea drumurilor, pentru canalizare, pentru refacerea zonelor calamitate şi construirea unei săli de sport. Anul acesta, din cât se vede, nu cred că vor apărea noile programe. Cu toate acestea, consider că şansa noastră sunt tot fondurile europene, şi fac această precizare deoarece avem experienţa accesării banilor europeni. Ne vom îndrepta în continuare către banii europeni, fiindcă programele guvernamentale cu siguranţă se vor aloca preferenţial, inclusiv rectificarea bugetară”. În următorii trei ani, primarul comunei Slătioara, Camelia Romcescu va continua proiectele de modernizare ale fostului edil-șef: „Din 27 iunie, continui munca unui primar bun și devotat acestei comune, alături de care am muncit eu și colectivul primăriei în toți anii în care Sorin Romcescu a ocupat această funcție. Am lucrat mulți ani în administrația localității. Mai mult, știu puterea economică a comunei Slătioara și modul prin care pot fi obținute fonduri naționale și fonduri europene pentru dezvoltare și modernizare. Sunt un om al cifrelor, ca și Sorin Romcescu. Dar sunt și un om al faptelor, la fel ca el. Oamenii așteaptă de la un primar fapte și vom continua să înfăptuim împreună viitorul comunei noastre”. În luna mai, Consiliul Local al comunei Slătioara a aprobat bugetul local pe 2021 estimat la nivelul de 6,8 milioane de lei. Cel mai probabil, în acest an, primarul Camelia Romcescu va amenaja locuri de joacă moderne în satele Cumpene, Goruneşti, Milostea și Olari: „Părinţii şi copiii sunt foarte mulţumiţi de cele pe care le-am dat în folosinţă în trecut. Deşi nu sunt investiţii de o valoare impresionantă, ele au o însemnătate mare pentru comunitate. Pentru cele 4 noi locuri de joacă vrem să obţinem fonduri europene, prin GAL”.