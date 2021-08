Am să explic aici, cât pot de academic, dar nu fără piper polemic, de ce “genul” nu își are locul pe o carte de identitate. Într-o frază: identitatea pe care statul o consemnează e cea obiectivă, nu părerea fiecăruia despre el însuși. Obiectiv, un om are ochi albaștri, chiar dacă i-ar vrea mov. Obiectiv, un om e fie bărbat, fie femeie, indiferent cum se simte, ce preferințe are sau cât de funcțional ar fi ca bărbat sau ca femeie.