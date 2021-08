Dan Vîlceanu, noul ministru de Finante, 20 de contracte cu CET Govora și CE Oltenia doar anul trecut, pe firma mamei 

“Aş vrea să clarificăm lucrurile astea chiar de astăzi pentru că este foarte important să ştie lumea care este adevărul, ce este ştire falsă şi ce este adevărat. Da, există o companie la care faceţi referire, care este o companie a părinţilor mei, înfiinţată în 1997 când eu aveam 18 ani, deci această chestiune că aş folosi părinţii paravan pentru afaceri nu se justifică. La 18 ani trebuie să fii mai mult decât precoce să îţi foloseşti părinţii paravan pentru afaceri. În politică acuzaţiile se fac şi fără fundament de multe ori. Nu există niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere, iar în ceea ce priveşte contractele declarate, toate, dar absolut toate şi niciodată altfel, nici măcar la companiile la care am fost eu acţionar, acele contracte nu au fost câştigate decât prin licitaţie publică. Niciodată un alt mijloc de atribuire a unui contract public”, a declarat joi, ministrul Finanţelor.

El a fost întrebat de unde a avut bani să cumpere titluri de stat în valoare de peste 700.000 de lei – noteaza https://www.afaceri.news

“Am avut două companii pe care le-am lichidat în momentul în care am intrat în Parlament, tocmai pentru a evita astfel de întrebări. Şi cred că am făcut bine. Dacă vă uitaţi în declaraţia de avere, scrie că am avut aceşti bani tocmai din lichidarea unei companii”, a explicat Dan Vîlceanu.