Cosmin Anghelescu: Consiliul local al comunei Mateeşti a aprobat înființarea ansamblului folcloric „Valea Tărâiei”

Recent, Consiliul local al comunei Mateeşti a aprobat înființarea Ansamblului folcloric „Valea Tărâiei” al comunei Mateești, structură artistică fără personalitate juridică. Cheltuielile privind desfășurarea activității ansamblului se vor suporta din bugetul local. Încă din primăvara acestui an, primarul comunei Mateești, Cosmin Anghelescu, a asfaltat 1 km din drumul DC Meia – Lespedea, plus lucrări de terasamente și rigole. Pe de altă parte, Pentru acest an, Primăria comunei Mateești are un buget local previzionat la valoarea de peste 7,5 milioane de lei. Consiliul local al comunei Mateeşti, întrunit în şedinţa extraordinară în data de 26.02.2021, a aprobat devizul estimativ al obiectivului „Reparaţii drumuri locale degradate de fenomene meteo în comuna Mateeşti, judeţul Vâlcea”, la valoarea de circa 100.000 euro. La data de 25 februarie 2021, primarul Cosmin Anghelescu a predat amplasamentul pentru realizarea reţelei de canalizare în comuna Mateeşti. La Mateeşti, investiţia va fi diferită faţă de cele realizate până în prezent în alte localităţi, sistemul de canalizare fiind prin vacuum. Social-democratul a mai dezvăluit că proiectul se va realiza pe o lungime de 16 kilometri, iar finanţarea va fi asigurată prin PNDL. În acest mandat, primarul comunei Mateești, Cosmin Anghelescu, are următoarele obiective: asfaltarea DJ 605A în colaborare cu Consiliul Judeţean Vâlcea; continuarea lucrărilor de asfaltare a drumurilor de interes local Codreşti, Iriste-Ogoare, Vlăduţeşti, Valea Catelii, Pîlşeşti, Lespedea, Modreşti, Călarasesti şi Magura II; introducerea canalizării în toate satele; dalarea canalelor de scurgere a apei pluviale în toate punctele afectate de inundaţii; amenajarea canalului Gogoaia pentru evitarea inundaţiilor în Turceşti; asfaltarea drumurilor de interes local Angheleşti, la Brutărie, Scăunişi, Coconi şi la Moară şi construirea unui pod în punctul Angheleşti. Primarul Anghelescu mai are în vedere construirea de punţi pietonale, reabilitarea reţelei de apă pentru diminuarea pierderilor şi scăderea preţului de distribuţie către cetăţeni, etc.