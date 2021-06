Mircia Gutau: Viceprimarul PNL joacă rolul unui fel de AJOFM pentru liberalii fără loc de muncă

Am rezolvat zilele acestea un mare mister (şi mulţumesc public presei locale pentru ajutor!): am descoperit cu ce se ocupă, de fapt, viceprimarul Virgil Pîrvulescu. Şi mi-am dat seama că, având o ”fişă a postului” atât de încărcată – în care ba este în campanie electorală (că tot îi place teribil) pentru preşedinţia PNL-ului local, ba joacă rolul unui fel de AJOFM pentru liberalii fără loc de muncă, ba se ceartă cu un director de şcoală că nu i-a rezolvat unui fruntaş liberal solicitările cam ilegale – nu are de unde să mai găsească timp şi pentru alte activităţi administrative, necesare cu adevărat cetăţenilor.

Dar am mai aflat (e bine şi aşa, dacă tot nu vrea să facă, după cum s-ar cuveni, un raport de activitate) şi stadiul demersurilor pe care viceprimarul Virgil Pîrvulescu le face pentru aducerea unor terenuri la municipiu, dar şi despre felul în care îşi pregăteşte justificarea unui destul de previzibil eşec. Pentru că – zice viceprimarul liberal în înregistrările comentate copios şi savuros în mediul on-line – pe cele 42 de hectare ale fostului Oltchim s-a oferit să le CUMPERE (păi nu rămăsese vorba că le aduce GRATUIT?), iar cât priveşte terenurile fostei UM Vlădeşti, ele vor veni la municipiu, dar condiţionat pentru ridicarea exclusiv a unui spital de îngrijiri paliative, a unui hub IT şi unui cluster de industria ospitalităţii. Adică, în cuvinte mai puţin pretenţioase şi pe înţelesul tuturor: un spital pentru bolnavii aflaţi în fază terminală, o clădire de birouri şi o şcoală de ospătari. Dacă nu sunt acceptate aceste investiţii (şi doar acestea!), Râmnicul nu primeşte terenurile în cauză. Iar viceprimarul cu multiple personalităţi va putea atunci să zică: eu vi le-am adus, dar voi nu le-aţi vrut!, bucuros că a mai bifat încă un ”succes” în favoarea cetăţenilor!

Între timp, lătrăii din suita sa personală şi-au intensificat în ultimele zile gălăgia din on-line pentru a acoperi lovitura cumplită de imagine pe care Virgil Pîrvulescu a primit-o după publicarea înregistrărilor cu discuţiile avute cu staff-ul său de campanie. Inutil însă: râmnicenii – şi sper că şi acei (mulţi) liberali adevăraţi, pe care îi respect pentru calitatea lor umană şi pentru ataşamentul pentru valorile reale ale oraşului – s-au lămurit ce hram poartă cel care, cu un tupeu formidabil, le-a confiscat partidul, le-a compromis demnitatea politică şi ameninţă să distrugă orice urmă de simpatie în rândul comunităţii.

Mircia Gutau, primarul municipiului Ramnicu Vâlcea