Timp de 4 zile, municipiul Râmnicu Vâlcea va fi „Capitala cărţii si literaturii”

Asociaţia Culturală „Curierul de Vâlcea” în parteneriat cu Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România –Filiala Vâlcea şi Bibioteca Judeţeană Antim Ivireanul Vâlcea organizează la Râmnicu Vâlcea, în perioada 9-13 iunie 2021, Salonul Naţional de Literatură şi Artă „Rotonda Plopilor Aprinşi” ediţia a X-a, şi Festivalul Cărţii la Râmnic –ediţia a VIII-a.

După cum bine cunoaşteţi, în fiecare an, aceste trei structuri organizatorice cu un profund caracter cultural, organizează o serie întreagă de manifestări extrem de interesante şi binevenite, mai ales că ele sunt dedicate strălucitului cărturar, teolog, scriitor şi traducător Bartolomeu Valeriu Anania –la 100 de ani de la naştere(18 martie 1921, în comuna Glăviile jud. Vâlcea) şi 10 ani de la trecerea la cele veşnice (Cluj –Napoca, 31 ianuarie 2011).

Vă vom prezenta mai jos întregul film al desfăşurării acestei extrem de interesante manifestări care se va desfăşura la Râmnicu Vâlcea în prima jumătate a lunii iunie 2021. Miercuri, 9 iunie 2021, cei care doresc să fie prezenţi la Râmnicu Vâlcea, sunt aşteptaţi între orele 8:00-10:30. Aşa cum reiese din invitaţiile care au fost trimise la timp de către organizatori, editurile invitate, precum şi scriitorii vor prezenta noutăţile editoriale pe standurile Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea.

Programul manifestărilor cultural-artistice se va desfăşura după cum urmează:

-miercuri, 9 iunie 2021, Biblioteca Județeană Antim Ivireanul Vâlcea va fi gazdă ospitalieră ca de obicei. Deschiderea festivă va avea loc la orele 12:00 printr-un cuvânt de Înţelepciune rostit de Înalpreasfinţitul Părinte dr. Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului. Asistenţa va avea ocazia să asculte şi mesajul organizatorilor, autorităţilor locale şi judeţene cât şi invitaţilor.

În continuare, între orele 13:30-14:30, va avea loc Gala Premiilor Salonului Naţional de Literatură şi Artă „Rotonda plopilor aprinşi” şi Festivalul Cărţii la Râmnic:

-marele premiu pentru cultură „Prof. univ. Dr. Ing. Pompiliu Manea”

-premiul „Râmnic-633” pentru Cartea Anului (2020 şi 2021)

-premiul „Opera Omnia” pe anul 2021 şi premiul de Excelenţă al editurilor „Tipo Moldova” şi „Antim Ivireanul”.

-premiul „Alex Bucur –carte pentru copii şi tineret.

-premiul „Alex Parolea Moga”-pentru jurnalism. Laudaţio –Ioan Barbu (foto).

Între orele 15:30-17:30 cei prezenţi vor avea ocazia să facă o întâlnire cu istoria printr-un eveniment editorial de mare valoare. Scriitoarea Ana Calina Garaş va prezenta romanul „Daci nemuritori”. Despre acest eveniment editorial prezintă: Mihai Antonescu, Maria Mona Vâlceanu, Octavian Apostoloiu şi bineînţeles autoarea.

Începând cu orele 17:30 şi până în jurul orelor 19, un cercetător lingvist va vorbi în cărţile sale despre „Originea daco-tracă a limbii române”. Invitat de excepţie va fi Mihai Vinereanu, Former professor City University off New York.

A doua zi, joi 10 iunie 2021, tot în spaţiul primitor al Bibliotecii Judeţene Antim Ivireanul Vâlcea, începând cu orele 10:00 şi până în jurul orelor 12:30, va avea loc prezentarea celor mai recente apariţii editoriale lirice sub genericul „Petale în Univers”. Vor semna Andreea Melania Cristea prin „Scandal de sentimente” care va constitui un debut la Editura „Antim Ivireanul”.

Emilia Dănescu îşi va pune semnătura peste cartea „Mărul insomniei”, Evelyne Maria Croitoru va semna lucrarea „Caligrafia destinului” care de fapt este o antologie de poezie, fiind o carte bilingvă. Ion Drăghici prezintă lucrarea „30 de poeme pentru Europa”, în 6 limbi. Vâlcenii noştrii, generalul Ilie Gorjan, prin „Clipa rotundă” şi Ioan St. Lazăr prin „Timp unic”, Vilia Banta prin „Poarta felinelor”(o antologie), Iuliana Paloda Popescu prin „Litanii”. La aceste recente apariţii editoriale cu caracter liric îşi va aduce contribuţia majoră: Mona Maria Vâlceanu, Mihai Antonescu, Florentin Popescu şi bineînţeles autorii.

Între orele 13:00-14:30 un alt moment literar sub genericul : Întâlniri pe „strada prozei şi artei jurnalistice” cu Costel Nedelcu prin lucrarea „Doamne, ai grijă de lalea!”, care de fapt este un debut la editura Antim Ivireanul, Alexandra Elena Stroia „Confesiuni la miez de noapte”, Ana Andreescu „Zbor printre cuvinte”, Mihaela Aionesei „La pas prin Patria Mamă”, cunoscutul Emil Lungeanu cu lucrarea „Viitorul a trecut pe aici”, Dan Bundă prin „Rococo”, Constantin Lupeanu „Toţi oamenii sunt fraţi”, Marius Cărbunescu „Aşteptarea”, Dumitru Sîrghie -Consideraţii pe marginea unui roman în manuscris: „Păcătoasa” de Pan Vizirescu, Vasile Szolga „Cafea amară”, Constantin Ioniţescu „Sfinxul din Bucegi şi urmaşii acestuia –Basarabii”, Florentin Popescu „Puii de urs nu merg cu automobilul” şi Ioan Barbu prin „Vara cade într-o zi de miercuri”. Prezintă: Emil Lungeanu, Ioan Barbu, Elena Armenescu, Mona Maria Vâlceanu, Elena Drăghici, Adrian Daniel Lupeanu, Mihai Antonescu, Tudor Mieloiu şi bineînţeles autorii.

Între orele 17:00-19:30 se vor continua întâlniri pe „Strada prozei şi artei jurnalistice”.

A treia zi, vinei 11 iunie 2021, va fi consacrată Artelor vizuale. Va avea loc un program special în parteneriat cu Uniunea Artiştilor Plastici din România –Filiala Vâlcea. Timp de o oră şi jumătate (10:00-11:30), Sala Artex va găzdui decernarea trofeului „Cerurile Oltului”: debut poezie şi proză; poezie; roman; proză scurtă; publicistică şi eseu contemporan; Arte vizuale; critică de artă. Urmează momentul mult aşteptat: Decernarea premiilor speciale ale revistei Rotonda Valahă şi ale Filialei Vâlcea a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România. În continuare va avea loc prezentarea expoziţiei „Artişti constănţeni la Vâlcea” curator Gheorghe Dican-pictor.

Între orele 11:45-13:00 sălile de expoziţii Cozia 1 şi Cozia 2 va găzdui expoziţiile dar şi prezentarea exponatelor sub genericul „Geometrii” –curator –criticul de artă Gabriela Popescu.

Între orele 13:30-15:00 în curtea interioară a Muzeului de artă „Casa Simian” iubitorii de pictură vor avea ocazia să o întâlnească pe Maria Oancea care îşi va prezenta picturile sale. Va fi un vernisaj pe simeze vii. Portrete –caricaturi de Mihai Pânzaru –Pim.

Între orele 17:45-18:30 pe terasa vilei Victoria se va desfăşura jubileul revistei Rotonda Valahă nr. 20&21-5 ani de la apariţia primei ediţii. Îşi vor aduce contribuţia prin intervenţiile lor scriitorii: Ioan Barbu, Emil Lungeanu, Ion Drăghici, Emilia Dănescu, Mihaela Aionesei, Iuliana Dinu şi Dumitru Sârghie.

În sfârşit, sâmbătă 12 iunie 2021, ultima zi de desfăşurare a acestei importante manifestări cu caracter literar artistic şi jurnalistic va fi dedicată bicentenarului Revoluţiei domnului Tudor, iar volumul „Tudor Vladimirescu –fapte, legende, amintiri” având ca autor pe Victoria Stolojanu-Munteanu, prezentată de Ioan Barbu şi autoarea va fi găzduit de Sala mare a Bibliotecii Judeţene Antim Ivireanul.

Un moment extrem de important se va derula între orele 12:00-14:00 sub genericul In Memoriam Poetul naţional al marii iubiri: George Ţărnea -75 eseu de Ioan Barbu. La realizarea momentului liric îşi vor aduce contribuţia Mihaela Aionesei, Emil Lungeanu, Elena Drăghici, Evelyne Maria Croitoru, Andreea Melania Cristea, Iuliana Dinu, Emilia Dănescu, Ilie Gorjan, Ion Drăghici, Dumitru Sârghie şi Felix Sima. Depunerea coroanei de flori la Statuia Poetului din Parcul Mircea cel Bătrân din Râmnicu Vâlcea va avea loc între orele 14:30-15:00 când va avea loc şi un pios moment de reculegere. Suntem convinşi, aşa cum am fost în fiecare an, că întreaga manifestare se va bucura de un succes deplin.

Nicolae Dinescu