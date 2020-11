De ce sa colaborezi cu o firma de consultanta si audit pentru obtinerea certificatului ISO?

Descopera avantajele pe care le poti obtine pentru compania ta!

Toate firmele care vor sa obtina o certificare ISO 9001, astfel incat sa-si eficientizeze activitatile de zi cu zi si, in acelasi timp, sa se pozitioneze cat mai sus in clasamentul de piata, au acum posibilitatea de a colabora cu companii de audit specializate in acest sens. Este vorba despre firme in cadrul carora lucreaza consultanti bine pregatiti in domeniu, care au cunostinte vaste despre tot ce inseamna procesul de obtinere a certificarii, despre principalele elemente care contribuie la propulsarea companiilor in preferintelor clientilor, dar si despre modalitatile prin care activitatile pot fi aliniate intr-o singura directie si pentru acelasi scop!

Certificare ISO 9001: ce presupune?

Pentru inceput, managerii care tintesc spre a obtine certificarea ISO 9001 trebuie sa stie ca aceasta vizeaza cu precadere Managementul Calitatii de la nivelul unei companii. Este vorba despre tot ansamblul de activitati desfasurate de catre angajati, incepand de la procesele pe care acestia le urmaresc, modul in care le implementeaza si pana la acuratetea rezultatelor obtinute pe termen lung. Mai mult, este esential ca firmele solicitante sa aiba in vedere si redactarea in scris a procedurilor care trebuie puse la dispozitia angajatilor, iar ulterior la dispozitia consultantilor de la firma de audit.

Colaborarea cu o firma de audit: cat de mult conteaza?

Dincolo de faptul ca specialistii in audit ISO se ocupa de verificarea tuturor proceselor urmate intr-o anumita companie, acestia au si capacitatea de a oferi sfaturi practice despre cum isi pot imbunatati firmele activitatile si cum pot obtine rezultate mult mai eficiente. De exemplu, important de mentionat este faptul ca auditorii sunt maleabili, iau in considerare experienta de pe piata, de cat timp sunt deschise companiile, cati angajati au, dar si daca procesele pe care le urmeaza se pliaza pe cerintele de pe piata.

Cat timp dureaza procesul de audit?

Un alt element esential, de care este bine ca mangerii interesati de certificare ISO 9001 sa stie, este acela ca procesul in sine de audit nu dureaza niciodata mai mult de cateva saptamani. Este adevarat ca totul poate depinde si de dimensiunea companiilor, insa expertii detin suficient de multe cunostinte, astfel incat sa actioneze eficient si sa ofere solicitantilor raspunsurile dorite.

Care sunt beneficiile de care au parte firmele certificate ISO?

Nu in ultimul rand, managerii aflati la carma companiilor solicitante de certificate ISO trebuie sa aiba in vedere faptul ca astfel pot beneficia de o gama larga de avantaje. Printre cele mai importante in acest sens se numara descoperirea unor metode eficiente de reducere a costurilor, in paralel cu marirea incasarilor. Mai mult, nivelul de satisfactie, dar si de loialitate din partea clientilor creste atunci cand o firma este certificata ISO, cu precizarea ca exista clienti care prefera sa lucreze exclusiv cu companii ce au acest tip de atestare!