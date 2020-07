Vâlcenii nu l-au uitat pe poetul martir Vasile Militaru

Marţi, 07 iulie 2020, puţină lume s-a îndreptat spre sfânta biserică a parohiei Trăistari din micuţul oraş –staţiune Ocnele Mari, o localitate încărcată de istorie şi legendă. Scopul acestei întâlniri de la biserica mai sus amintită a fost acela de a-l comemora pe poetul, publicistul şi ziaristul martir Vasile Militaru.

Sunt convins că foarte puţini cititori îl cunosc, sau îşi aduc aminte de poetul Vasile Militaru care în 1959, fiind deţinut în puşcăria de tristă aducere aminte de la Ocnele Mari îşi dădea sfârşitul în dimineaţa zilei de 8 iulie în urma bătăilor executate de un gardian care avea sarcina de a-l păzi. Au trecut de atunci 61 de ani. Prin grija unor oameni de cultură din Ocnele Mari şi Râmnicu Vâlcea, a unor patrioţi adevăraţi, iubitori de literatură, în fiecare an ei comemorează această mare personalitate pe care a avut-o cultura românească de-a lungul anilor, Vasile Militaru.

Întâlnirea nu putea să aibe loc fără sprijinul şi organizarea excelentă care a fost asigurată, ca în fiecare an, de preacucernicul părinte Pr. Petre Veţeleanu. Un adevărat iubitor al istoriei neamului românesc, şi al marilor personalităţi pe care le- a dat acest popor de-a lungul anilor.

În acest an el a fost ajutat, ca de obicei, de membrii Forumului Cultural al Râmnicului cât şi de prezenţa unui numeros sobor de preoţi care au asigurat desfăşurarea slujbei religioase, deschizând şirul manifestărilor prilejuite de această comemorare. Se cuvine să amintim şi să punctăm câteva elemente importante din viaţa şi activitatea acestui strălucit poet, căruia la vârsta de 18 ani îi apărea în presa vremii prima poezie.

Alexandru Vlahuţă avea numai cuvinte laudative asupra operei tânărului Vasile născut la 19 septembrie 1889 în micuţa comună Dobreni de lângă Giurgiu din Câmpia Ilfovului.

Şi ca să vedeţi ce coincidenţă când marele poet nepereche al neamului românesc, luceafărul poeziei româneşti, Mihai Eminescu se stingea din viaţă în anul 1889, după 39 de ani trăitor pe acest pământ, un alt copil talentat al gliei româneşti vedea lumina zilei în Câmpia Dunării –Vasile Militaru.

În continuare, inimosul şi harnicul preacucernic părinte Petre Veţeleanu, gazda ospitalieră a acestei manifestări, cu un profund caracter comemorativ, istoric şi literar, a prezentat auditorului câteva date despre viaţa şi opera celui care în urmă cu 61 de ani părăsea această viaţă vremelnică, trecând la cele veşnice în urma unor torturi greu de suportat administrate de un analfabet gardian care i-au curmat viaţa la vârsta de 70 de ani.

El a fost îngropat sub un măr în cimitirul Bozeasca din Ocnele Mari, la 08 iulie 1959, departe de membrii familiei şi iubita sa soţie, renumita artistă Tely Barbu. Preacucernicul părinte în scurtul său expozeu a mai amintit participanţilor că după 9 ani, în 1868, odată cu înfiinţarea judeţelor şi la numeroasele intervenţii ale soţiei, securitatea vremii a aprobat deshumarea osemintelor poetului Vasile Militaru şi transferate la Bucureşti la Cimitirul Belu, unde-şi doarme somnul de veci marele poet.

Gazda nu a uitat să prezinte şi să puncteze pe scurt lucrări ale marelui poet şi publicist Vasile Militaru. În continuare, preacucernicul părinte State Burluş, în calitate de moderator a prezentat şi alte probleme legate de viaţa şi activitatea celui comemorat. Prin faţa microfonului au trecut şi alte personalităţi, conducători ai unor structuri organizatorice din judeţul Vâlcea: Ion Soare-preşedinte al Forumului, Eugen Petrescu-preşedinte al Cultului Eroilor, Col. Mihai Popa, ing. Mihai Sporiş, gen. Ilie Gorjean, care cu această ocazie şi–a lansat o carte cuprinzând poezii extrem de interesante, prof. Ion St. Lazăr, şi nu în ultimul rând economistul Virgil Pârvulescu-dir. general al Finanţelor Publice Vâlcea.

Nu putem încheia această scurtă prezentare, fără să nu prezentăm nemulţumirea celor prezenţi faţă de absenteismul total manifestat de Administraţia Locală, a conducerii Casei de Cultură, a Şcolii, lipsa oamenilor de cultură din zonă, a elevilor şi studenţilor dar mai ales a cadrelor didactice, care aveau mult de învăţat de la această manifestare încărcată de istorie.

Ca de obicei, ziarul nostru cât şi televiziunea Etalon, şi-au făcut pe deplin datoria, fiind prezente la eveniment. Dumnezeu să-l odihnească în pace, să-i fie ţărâna uşoară! Vâlcenii nu te vor uita maestre Vasile Militaru!

A fost un n reprezentant de frunte al culturii româneşti, care de-a lungul scurtei sale existenţe pe acest pământ(1889-1959), a lăsat o operă nemuritoare, dar a „prins” două evenimente care au marcat nu numai viaţa poporului român dar şi a altor popoare. Este vorba despre cele două mari conflagraţii mondiale, dar şi teroarea comunistă ce l-a însoţit până la sfârşitul vieţii.

Nicolae Dinescu