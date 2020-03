Constantin Radu Mănoiu (PSD): Candidez la funcția de Primar al comunei Olanu pentru că îmi pasă de locul unde m-am născut și în care locuiesc!

Constantin Radu Manoiu a fost ales presedintele Organizatiei PSD Olanu si desemnat sa candideze la functia de primar al acestei localitati.

Dragi locuitori ai Comunei Olanu

Ma numesc Manoiu Constantin Radu, am 37 de ani, sunt casatorit, de profesie inginer in specializarea Ingineria Mediului in Agricultura si master in Administrarea Dezvoltarii Regionale Durabile.

Doresc sa-mi acordati increderea de a candida la functia de Primar al Comunei Olanu pentru ca am convingerea, experienta si pregatirea necesara sa administrez foarte bine aceasta localitate.

M-am nascut in Comuna Olanu, stiu ce inseamna munca cinstita si am luptat mereu sa ofer oamenilor de langa mine incredere, siguranta si respect.

Vreau sa candidez la functia de Primar al Comunei Olanu pentru ca imi pasa de locul unde m-am nascut si in care locuiesc.

Schimbarea este obligatorie si necesara daca ne dorim alte rezultate, nu putem ca realitatea sa se schimbe daca facem aceleasi lucruri cu aceeasi oameni.

Cunostintele si abilitatea pe care le-am dobandit in administratia publica locala imi permit sa fac urmatoarea precizare:” vreau sa dispara ideea ca Primaria este o afacere personala”, primaria trebuie sa fie obligatoriu in folosul cetatenilor. Stiu exact ce imi asum si sustin cu toata responsabilitatea ca sunt omul care va analiza, organiza, controla, motiva sau penaliza si decide alaturi de toti cei care doresc sa se implice activ in satifacerea tuturor cetatenilor Comunei Olanu.

Detin cunostintele necesare, sunt obisnuit sa atrag in echipa cu care lucrez numai oameni de certa valoare morala si profesionala sa asigur coerenta si legalitate in activitatea administratiei locale.

Va rog sa-mi acordati increderea pentru ca imi pasa de conditiile in care traim, imi pasa de bucuriile si supararile voastre si nu va voi dezamagi niciodata!

Asa sa-mi ajute Dumnezeu !!!

Constantin Radu Manoiu, candidat PSD la Primaria Olanu