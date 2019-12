Excursie rutieră de Crăciun pe CNG: patru țări europene cu 120 €

Cât costă să mergi la patinaj în cel mai festiv sat din Franța? Și să cumperi un ornament din sticlă lucrat manual în Elveția sau să te bucuri de paste de casă și trufe albe într-un mic sat din nordul Italiei? Și mai mult, este posibil să te bucuri de toate aceste experiențe datorită economiilor la combustibil cu o mașină CNG? Răspunsul constă într-o provocare fără precedent: patru țări europene, un Arona TGI și o călătorie rutieră de 2.611 kilometri.

Barcelona (Spania) – Colmar (Franța): 1.045 km

Călătoria începe în Barcelona. Prima oprire constă în alimentarea Arona TGI cu CNG. Un rezervor complet pentru mai puțin de 16 euro, care permite o autonomie cu gaz de 340 de kilometri. În navigator, un traseu de 1.045 de kilometri care va fi parcurs realimentând de trei ori. Prima destinație, Colmar, orașul francez din regiunea Alsacia, cu cea mai cunoscută tradiție de Crăciun. Din ultima săptămână a lunii noiembrie până la sfârșitul anului, casele sale tipice, pitorești pe jumătate din lemn sunt amenajate cu lumini și decorațiuni impresionante de Crăciun. Pe lângă cele cinci mici piețe ale sale, o altă bijuterie este patinoarul său. Este una dintre cele mai populare activități de care se bucură atât vizitatorii cât și localnicii.

Cost CNG: 48,07 €

Economii: 49,96 euro

Colmar (Franța) – Zürich (Elveția): 156 km

Traseul de Crăciun la bordul mașinii alimentate cu CNG continuă spre Zurich, la 156 de kilometri distanță, ceea ce necesită puțin peste o treime din gazul aflat în rezervor. Orașul elvețian are mai multe târguri, inclusiv cea mai mare piață de Crăciun acoperită din Europa, situată în interiorul gării centrale. Este imposibil să nu vă opriți la multe dintre cele 160 de cabine care înconjoară un copac de 15 metri decorat cu 5.000 de ornamente din sticlă. Câțiva reni mici și un glob din sticlă lucrată manual se alătură cu noi în călătorie.

Cost CNG: 7,18 €

Economii: 7,45 euro

Zurich (Elveția) – La Morra (Italia): 438 km

Următoarea destinație pentru Arona TGI se află la 438 de kilometri. Traversăm Alpii pe drumuri înzăpezite pentru a ajunge în La Morra, un mic sat italian de 2.700 de locuitori înconjurat de podgorii, la care se ajunge cu puțin peste un rezervor plin de gaz. Un premiu special ne așteaptă la sfârșitul călătoriei: trufa albă. Magazinele oferă produse tipice de Crăciun, cum ar fi nucul de alune, tortul cu cremă de alune și celebrele sale castane confiate.

Cost CNG: 20,15 euro

Economii: 20,94 euro

La Morra (Italia) – Les Bains de Saint Thomas (Pirineii francezi): 781 km

La întoarcere facem o ultimă oprire la 191 kilometri de Barcelona. În inima Pirineilor de Est, la o altitudine de 1.150 de metri și la capătul unui drum de munte mic unde se află izvoarele fierbinți Saint Thomas. Temperatura exterioară este de 5 ° C în această perioadă a anului, dar apele sale bogate în sulf sunt la 37 ° C și au un efect vindecător, liniștitor. Modul ideal de a încheia o călătorie TGI captivantă.

Cost CNG: 35,93 euro

Economii: 37,34 euro

Les Bains de Saint Thomas (Pirineii francezi) – Barcelona (Spania): 191 km

2.611 kilometri cu CNG: Inclusiv călătoria de întoarcere la Barcelona, am condus Arona TGI peste 2.600 de kilometri pe drumurile și autostrăzile europene, alimentând la 8 stații din cele aproximativ 3.700 care pot fi găsite în Europa. Am cheltuit 120,12 euro pe gazul natural, însemnând jumătate din suma pe care aș fi cheltuit-o mergând cu benzină. Datorită acestor economii, am putut să ne bucurăm în călătoria noastră de experiențe plăcute și suveniruri frumoase.

Cost CNG: 8,79 €

Economii: 9,13 €

Costul total de CNG: 120,12 EUR

Economii totale față de benzină: 124,82 euro

Reducerea emisiilor: 52,22 kg CO2

Arona 1.0 TGI 90 CV FR fapte și cifre:

• Patru rezervoare de combustibil: trei primare pentru CNG și unul secundar pentru benzină

• Etichetă ECO

• Cu 25% mai puține emisii în comparație cu mersul pe benzină

• Interval de 340 km cu CNG + 140 cu benzină

• Rezervor de 13,8 kg

• Consum de 4,0 kilograme / 100 kilometri

Sursa: http://www.ngvjournal.com/s1-news/c3-vehicles/christmas-holiday-roadtrip-four-european-countries-and-2600-km-on-cng/

În România, Denisson Energy, firmă membră a grupului Antares, și Asociația Gazului Natural pentru Vehicule NGVA România dezvoltă proiectul CNG România, care vizează implementarea a 9 stații de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat (CNG ) de-a lungul coridoarelor pan-europene.

Proiectul, în valoare de 5,2 milioane de EUR, este derulat în cadrul programului CEF al Agenției pentru Inovație și Rețele (INEA) a Comisiei Europene și este cofinanțat de Uniunea Europeană cu 85% din valoarea acestuia.

Detalii despre proiect și stadiile de implementare puteți găsi accesând www.cngromania.eu.

Notă: Responsabilitatea privind această publicație revine integral autorului. Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru modul în care sunt utilizate informațiile publicate.