De ce sa folosesti masti de fata naturale

Tenul tau nu mai are elasticitatea de altadata? Ai incercat deja numeroase tratamente pentru a scapa de acnee? Poate e cazul sa folosesti masti de fata naturale. Aceste sunt mijloace accesibile prin care poti scapa usor de anumite probleme ale tenului. Mai mult, nu au efecte secundare, cum se intampla in cazul unor masti de fata chimice. Contrar opiniei generale, mastile de fata naturale nu se folosesc doar pentru infrumusetare ci si pentru un ten sanatos.

Poti folosi mastile de fata naturale atunci cand tenul tau nu este hidratat suficient. Cele pe baza de banane sau avocado sunt indicate in acest caz. Pentru intinerirea tenului poti folosi fie o masca de fata cu lapte si turmeric, fie una cu ulei de masline.

Daca vrei sa obtii un ten cat mai tanar poti aplica in mod repetat mastile naturale pentru estomparea ridurilor, pentru curatarea fetei, pentru pori deschisi etc. In principiu exista posibilitatea de a iti face masti de fata pentru aproape orice problema vizibila a tenului. Intrebarile pe care probabil ti le pui este daca acestea sunt eficiente si de ce ar trebui sa le folosesti.

In primul rand, mastile de fata naturale nu au nimic chimic in ele si sunt compuse doar din ceea ce primesti de la natura. Majoritatea ingredientelor din care iti faci mastile le regasesti adesea si pe masa ta. Daca le mananci si nu iti fac rau, e greu de crezut ca iti vor face rau daca le aplici pe fata.

In al doilea rand, pentru a fi sansatos si pentru a lupta cu afectiunile inerente tenul are nevoie de minerale si substante pe care le ia din alimente. Factorii externi, cum ar fi vantul sau temperaturile care duc la disconfort, reduc nivelul optim al acestora astfel ca mastile au rolul de a regla acest dezechilibru.

Daca ar fi sa enumar principalele motive pentru care ar trebuie sa folosesti macar periodic mastile de fata naturale as putea spune ca acestea:

hidrateaza tenul

indeparteaza impuritatile

reduc ridurile

reduc acneea

desfunda si redefinesc aspectul porilor

imbunatatesc textura pielii

indeparteaza celulele moarte si le permite acestora sa se regenereze

Toate aceste beneficii au ca rezultat pe teren lung un grad al elasticitatii pielii mai mare si o pastrare a acesteia cat mai tanara, pentru o lunga durata de timp.

Pentru a ramane tanara cat mai mult si pentru a isi pastra elasticitatea, pielea ta are nevoie sa respire, ori acest lucru e mai dificil daca porii nu sunt curatati periodic. De asemenea, curatatea tenului de celulele moarte ii permite pielii sa se regenereze, adica sa inlocuiasca celulele moarte.

In concluzie, argumentele pentru folosirea mastilor de ten naturale sunt numeroase, iar cele impotriva folosirii lor nu prea exista. Sansele de fi puse intr-o lumina proasta sunt minime. Evident, daca esti alergic la anumite substante ori minerale, iar acelea se regasesc in mastile pe care le folosesti, atunci ar trebui sa renunti la ele sau sa folosesti altele de la care nu ai reactii adverse.