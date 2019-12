Cat conteaza numarul de angajati ai firmelor din Valcea?

Exista doua tipuri de firme: cele care sunt alcatuite dintr-un numar mare de angajati si cele care se descurca cu o capacitate minima de salariati. Totul depinde de activitatea pe care firma o desfasoara, de complexitatea acesteia si de cate cereri primesc din partea clientilor pentru produsele sau serviciile create și oferite.

Foarte multi fac greseala de a angaja putine persoane, cu scopul de a avea mai mult profit, insa, de cele mai multe ori, cu ajutorul numarului mare de salariati, eficacitatea creste si, in acelasi timp, si calitatea produselor oferite consumatorilor.

Acest fapt nu trebuie tratat precum o regula, deoarece foarte multe companii nu au nevoie de multi salariati pentru a se descurca de minune. Cert este ca angajatorul trebuie intotdeauna sa plateasca numarul de persoane de care are nevoie firma pentru a functiona la cote maxime.

Topul companiilor din Valcea cu cei mai multi angajati:

VEL PITAR SA C.E.T GOVORA SA OLTCHIM SA ANNABELLA SRL APAVIL S.A AVICARVIL SRL BOROMIR IND SRL CALIMANESTI CACIULATA SA DIANA SRL

Astfel, se poate observa ca pe primul loc se afla o firma cunoscuta national pentru produsele de inalta calitate, care reuseste sa multumeasca numerosi clienti din toate colturile tarii. Acest lucru denota faptul ca, pentru companiile mari, cu o notorietate aparte, numarul mare de angajati reprezinta un plus pentru activitatea de business. Daca vrei sa te convingi de acest aspect, vezi aici si alte firme din judetul Valcea.

Cu alte cuvinte, daca iti doresti ca firma sa functioneze asa cum iti doresti, este foarte important sa angajezi oameni pentru fiecare post in parte, sa instruiesti numerosi salariati, deoarece doar in acest fel poate creste eficacitatea activitatii desfasurate. Este mult mai benefic sa angajezi un om pentru a face un singur lucru, decat sa-i oferi un salariu pentru a indeplini mai multe task-uri deodata, deoarece, in acest fel, scade randamentul.

Asa se explica de ce numarul de angajati se afla in stransa legatura cu succesul.

Iata care sunt avantajele de care poti beneficia daca firma functioneaza pe baza a numerosi salariati:

Eficacitate sporita

Productie mare

Dinamism

Randament maxim

Produse calitative

Profit

Astfel, daca iti doresti ca firma sa functioneze extraordinar si peste 10 ani, este esential sa pui pe primul loc eficacitatea acesteia si abia pe urma sa iei in considerare cheltuielile care privesc salariile angajatilor. Niciodata sa nu inversezi ordinea, deoarece exista un risc imens de a esua, ceea ce nu este de dorit.

Un brand de renume este construit dupa reguli stricte, clare, care se orienteaza spre client, calitate si eficienta, cele 3 aspecte esentiale intr-o afacere reusita.

In cele din urma, se pare ca numarul mare de angajati este foarte important pentru o companie, deoarece aduce numeroase avantaje, care, impreuna, construiesc succesul acesteia. Astfel, daca activitatea firmei presupune multa munca, nu ezita sa faci angajari, deoarece vei avea doar de castigat.

Sursa foto: Pexels.com