Carlos Grisolía este reales în funcția de președinte al Camerei CNG Argentiniene

Pe data de 27 noiembrie a acestui an, la Adunarea Anuală Ordinară a Camerei CNG Argentiniene (CAGNC), Carlos Grisolía a fost reales pentru a continua conducerea organizației ca președinte pentru o nouă perioadă.

Președintele reales are convingerea că țara sa va trece printr-o etapă de mare dezvoltare în utilizarea gazului natural ca și combustibil pentru vehicule. Potrivit antreprenorului, rezervele imense de gaz din Vaca Muerta garantează disponibilitatea acestora, iar capacitatea tehnologică și industrială a sectorului va permite ca în final gazul natural comprimat (CNG) și gazul natural lichefiat (GNL) să fie utilizate în transportul public sau în transportul greu și chiar în transportul fluvial, din motive economice incontestabile și a protejării mediului.

În plus, în domeniul vehiculelor private, Grisolía este convins că încă există un spațiu mare pentru creșterea unităților cu propulsie CNG, fapt confirmat de numărul tot mai mare de conversii înregistrat în acest an. El a explicat că acoperirea teritorială largă a rețelei de stații de alimentare și diferența de prețuri față de benzină și motorină, în orice alt loc al lumii, ar fi adus procentul de vehicule CNG la o valoare mult mai mare decât cel pe care îl are Argentina în prezent.

Noul Consiliu de administrație al CAGNC este format după cum urmează:

• Președinte: Lic. Carlos Grisolía (Galileo Technologies S.A.)

• Vicepreședinte: Dr. Gustavo Salustri (GNC Salustri S.A.)

• Secretar: Lic. Carlos Scioli (Agira S.A.)

• Vice-secretar: doamna Maria Eugenia Fracchia (Inflex S.A.)

• Trezorier: Gustavo Frontera (Delta Compression S.A.)

• Trezorier: Sebastián Karavias (Inprocil S.A.)

Sursa: https://www.gnvmagazine.com/en/carlos-grisolia-is-reelected-as-president-of-the-argentine-cng-chamber/

În România, Denisson Energy, firmă membră a grupului Antares, și Asociația Gazului Natural pentru Vehicule NGVA România dezvoltă proiectul CNG România, care vizează implementarea a 9 stații de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat (CNG ) de-a lungul coridoarelor pan-europene.

Proiectul, în valoare de 5,2 milioane de EUR, este derulat în cadrul programului CEF al Agenției pentru Inovație și Rețele (INEA) a Comisiei Europene și este cofinanțat de Uniunea Europeană cu 85% din valoarea acestuia.

Detalii despre proiect și stadiile de implementare puteți găsi accesând www.cngromania.eu.

