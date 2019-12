1.400 de tone de emisii CO2 reduse în studiul britanic HGV cu biometan

Un proiect de cercetare al Regatului Unit, care evaluează viabilitatea biometanului în vehiculele de marfă grea (HGVs), printr-un studiu pe o perioadă de doi ani, a redus cu peste 1.400 de tone emisiile de dioxid de carbon (CO2e). Studiul a fost făcut prin comparație cu emisiile rezultate din funcționarea cu motorină.

Proiectul „Dedicated to Gas” s-a desfășurat cu 20 de vehicule Euro VI alimentate cu biometan, de la trei operatori de flotă: Howard Tenens, ASDA și Kuehne + Nagel. Proiectul a fost finanțat parțial de Office for Low Emission Vehicles și Innovate UK’s Low Emission Freight and Logistics Trial (LEFT) în parteneriat cu Cenex, Air Liquide, Emissions Analytics și Microlise.

În timpul testului, vehiculele au parcurs peste 2,2 milioane de kilometri, reducând cu peste 1.400 de tone emisiile de WTW CO2e. Kilometrii parcurși sunt echivalenți cu înconjurul globului terestru de 56 de ori și salvarea a 3.150 de copaci, care ar putea fi suficienți pentru a acoperi 18 terenuri de fotbal. Rezultatele proiectului au relevat faptul că, în comparație cu motorina, vehiculele ar reduce cu cel puțin 17% emisiile de gaze cu efect de seră (GES) cu un amestec de 25% biometan (B25), iar cu 100% biometan (B100) se obțin reduceri ale emisiilor de cel puțin 76%.

Conform organizației de cercetare a vehiculelor cu emisii reduse Cenex, acesta este primul studiu din Marea Britanie care a evaluat performanța vehiculelor aflate în funcțiune și testate. Toate aceste vehicule pe gaz sunt Euro VI și sunt echipate OEM din fabrică . În plus, șoferii de încercare au raportat că vehiculele pe benzină au performanțe mai bune decât cele pe motorină atunci când iau în considerare zgomotul motorului, vibrațiile, confortul general al conducerii și frânarea motorului.

Deși vehiculele pe gaz necesită o investiție inițială mai mare decât cele pe motorină și costuri de întreținere mai mari, costurile la combustibil sunt mai mici. HGVs-urile reprezintă aproximativ 17% din emisiile de GES din Marea Britanie din transportul rutier. Vehiculele pe benzină alimentate cu biometan pot oferi o „contribuție puternică” la ținta netă de zero din anul 2050 a Regatului Unit.

Sursa: https://www.gnvmagazine.com/en/1400-tonnes-of-co2-emissions-saved-in-uk-biomethane-hgv-trial/

În România, Denisson Energy, firmă membră a grupului Antares, și Asociația Gazului Natural pentru Vehicule NGVA România dezvoltă proiectul CNG România, care vizează implementarea a 9 stații de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat (CNG ) de-a lungul coridoarelor pan-europene.

Proiectul, în valoare de 5,2 milioane de EUR, este derulat în cadrul programului CEF al Agenției pentru Inovație și Rețele (INEA) a Comisiei Europene și este cofinanțat de Uniunea Europeană cu 85% din valoarea acestuia.

Detalii despre proiect și stadiile de implementare puteți găsi accesând www.cngromania.eu.

