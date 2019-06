Deputatul Daniela Oteşanu vrea introducerea vaccinării, o condiție obligatorie pentru înscrierea copiilor în grădiniţe şi şcoli

Zilele trecute, deputatul PSD Daniela Oteşanu, membru în Comisia pentru muncă şi protecţie socială, a adresat o întrebare în Parlament pe tema emiterii unui ordin de ministru comun, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Sănătăţii pentru introducerea vaccinării ca o condiţie obligatorie pentru înscrierea copiilor în grădiniţe şi şcoli. „Având în vedere că legea vaccinări este în continuare în Parlament, întrucât nu există un consens între grupurile politice cu privire la reglementările care să le cuprindă acest act normativ, vă propun să adoptaţi un ordin de ministru comun, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Sănătăţii pentru introducerea vaccinării ca o condiţie obligatorie pentru înscrierea copiilor în grădiniţe şi şcoli. Aşa cum cunoaşteţi deja, nevaccinarea copiilor poate conduce la epidemii care nu îi afectează doar pe copiii expuşi, iar în România gradul de vaccinare a minorilor este mult mai scăzut decât în alte state din Uniunea Europeană, unde vaccinarea nu este obligatorie. În prezent, în ţara noastră nu există o educaţie civică semnificativă în acest domeniu, deşi copiii fac parte din categoria de populaţie cea mai expusă la riscul de a se contacta boli infecţioase, unele deosebit de grave. În calitate de părinte, consider că orice copil are dreptul de a fi protejat împotriva poliomielitei, rujeolei, hepatitei B etc. sau împotriva decesului. În acest sens apreciez că nici un părinte nu are dreptul să-i suprime acest drept fundamental al copilului. O dată cu realizarea propunerii expuse, consider că se impune şi reluarea campaniilor de comunicare pentru creşterea gradului de conştientizare a importanţei vaccinării în rândul populaţiei, prin informarea corectă cu privire la modalităţile de prevenţie prin vaccinare şi prin utilizarea unor instrumente şi metode adaptate dezvoltării tehnologice”, menionează deputatul Oteșanu.