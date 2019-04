Florian Marin, prefectul judetului Valcea: SC URBAN SA trebuie sa intre urgent in legalitate!

În ultimele zile mai mulți primari din județ mi-au semnalat faptul că au primit notificări de la S.C.Urban SA cu privire la modificarea unilaterală a tarifelor de colectare a gunoiului,ca urmare a închiderii stației de sortare a deșeurilor,pe care societatea o deține în Stolniceni,începând cu 19.04.2019.

Același aspect a fost analizat și într-o discuție cu președintele Consiliului Județean Vâlcea,domnul Constantin Rădulescu,dar și la întâlnirea de lucru pe care am avut-o ieri 22.04.2019,cu președintele ADIS Vâlcea,domnul Adrian Cosac și cu administratorul public al CJ Vâlcea,domnul Adrian Mihăilă,în vederea găsirii unor soluții legale de gestionare a situației deșeurilor din județ.



Pentru o corectă informare atât a administrațiilor locale aflate în această situație,dar și a a opiniei publice,se impune să fac următoarele precizări:

-Instituția Prefectului nu are atribuția legală de închidere a gropilor de gunoi sau stațiilor de sortare a deșeurilor.Obligația prefectului este însă aceea de a cere instituțiilor abilitate cu rol în respectarea și aplicarea legislației de mediu de a urmări respectarea normelor în domeniu și de a lua măsuri în consecință.

-În luna februarie a anului acesta la Instituția Prefectului a avut loc o întâlnire cu conducerea S.C.Urban SA și cu instituțiile cu rol de control și aplicare a legii,în cadrul căreia conducerea societății s-a angajat ca până la 19.04.2019,să transporte din stația de sortare gunoiul excedentar,în așa fel încât să se ajungă la cantitatea reglementată prin autorizația de funcționare.

Spre a verifica dacă se respectă angajamentul conducerii societății am dispus prin Ordin de prefect, Corpului de Control al Prefectului ca împreună cu Garda de Mediu Vâlcea și Direcția de Sănătate Vâlcea să controleze săptămânal situația din stația de sortare.

Din păcate materialele de control analizate în ședințele săptămânale ale Grupului Tehnic pe linie de salubritate,salubrizare și incendii au scos în evidență că a crescut cu câteva mii de tone cantitatea de gunoi din stație,iar angajamentele conducerii societății au fost pur declarative.

In aceste condiții a fost notificată societatea ca în termen de maximum 6 luni de zile să ridice gunoiul din stație,pentru a putea fi reînoită autorizația de funcționare.

-Ideea prezentată în spațiul public cum că stația ar fi fost definitiv închisă nu are corespondent în realitate.Stă la îndemâna societății ca în cel mai scurt timp să rezolve situația transportării gunoiului excedentar și oricând, în cele 6 luni de zile,dacă condițiile legale vor fi întrunite,activitatea în stație poate fi reluată.

-Pe final le solicit reprezentanților SC Urban SA să respecte legea și să nu mai prezinte primarilor și locuitorilor județului o realitate deformată iar pentru o mai corectă prezentare anexez și câteva imagini , pentru ca toată lumea să înțeleagă că o stație de sortare nu poate funcționa și arăta ca o groapă de gunoi!

Florian Marin, prefectul judetului Valcea