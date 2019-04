Deputatul Eugen Neața a participat la deschiderea primului cabinet parlamentar din Chișinău

În data de 30.03.2019, am participat la invitația președintelui Comisiei pentru muncă și protecție socială, deputat Adrian Solomon și a deputaților Stativă Irinel Ioan și Căciulă Aurel (deputați aleși in circumscriptia electorală Vaslui), la deschiderea primului cabinet parlamentar din Chișinău.

La inaugurare a fost prezent și colegul nostru, Nicu Niță (deputat ales în circumscripția electorala Brăila). De asemenea, la aceste evenimente a participat și doamna Lilla Boglarka DEBELKA, Secretar de Stat în Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și Președinte al Organizației PSD Diaspora.

Scopul este acela de a fi mai aproape de nevoile cetățenilor moldoveni și de a încerca rezolvarea problemelor pe care aceștia le au cu instituții ale statului român!

Este foarte important ca noi, parlamentarii aleși să păstrăm legătura cu oamenii, cu cei pe care îi reprezentăm în Parlament. Republica Moldova este o zonă importantă pentru România, o zonă care are nevoie de implicare profundă, pentru a reuși sprijinirea integrală a cetățenilor.

În aceeași zi, am participat la Conferința de alegeri a Organizației “PSD România în Republica Moldova”, unde a fost ales ca președinte domnul Victor Alexeev.

Pe această cale îi urez succes în viitoarele proiecte și îl felicit pentru activitatea desfășurată pentru partidul nostru, aflat la guvernare în România. Aceste două acțiuni importante ne întăresc convingerea că drepturile românilor basarabeni vor fi în continuare în centrul atenţiei factorilor administrativi, că legislaţia şi procedurile privind redobândirea cetăţeniei române sau cea privind transcrierea actelor de identitate vor fi mult simplificate.

“Aşteptările noastre sunt legate nu doar de drepturile şi libertăţile individuale ale românilor din Republica Moldova. Dorim, aşa cum bine specifică Statutul PSD şi Regulamentul Organizaţiei noastre, să contribuim la dezvoltarea şi consolidarea parteneriatului strategic special şi privilegiat dintre România şi Republica Moldova, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură şi tradiţii şi fixat în acordurile şi tratatele bilaterale. Noi mergem pe altă cale decât demagogii electorali. Noi facem mai puţine declaraţii şi mai multe fapte. Iar oamenii văd și apreciază asta”, a declarat președintele Victor Alexeev.

Partidul Social Democrat, prin ceea ce face, demonstrează ca este apropiat de români indiferent de locul unde locuiesc ei!

Eugen Neata, deputat PSD de Valcea