PSD Valcea: Suntem apropiați de valceni și preocupați pentru rezolvarea problemelor acestora

Biroul Permanent Județean al Partidului Social Democrat Vâlcea, aproape de oameni!

La sfârșitul săptămânii trecute, am participat la ședința Biroului Permanent Județean al PSD Vâlcea.

Potrivit deciziei președintelui Constantin Rădulescu, ședința a avut loc in comuna Slătioara și la aceasta au participat și primarii din zonă.

Principalele subiecte aflate pe ordinea de zi au fost:

-analiza proiectelor prin care au fost atrase finanțări de Consiliul Județean, in județul Vâlcea;

-informare cu privire la principalele subiecte de pe agenda publica și principalele priorități din Programul de Guvernare;analiza și observații pe marginea acestora;

-stabilirea programului privind acțiunile dedicate aniversării Centenarului Marii Uniri precum și a celor organizate la sfârșit de an;

Având in vedere prezenta primarilor din zona Horezu, am analizat cu aceștia principalele probleme ale comunităților din zona și am stabilit măsurile necesar a fi luate in perioada următoare.

Decizia președintelui Partidului Social Democrat Vâlcea, Constantin Rădulescu, de a desfășura ședințele Biroului Permanent Județean de fiecare data intr-o alta zona a județului este una benefică oamenilor. Și in acest fel, arătam cetățenilor județului ca suntem apropiați de ei și preocupați pentru rezolvarea problemelor acestora.

Cele realizate de guvernarea PSD-ALDE îmi dau încrederea că și încontinuare vom reuși să doptam măsuri bune pentru români, așa cum am făcut până in prezent.

Îi asiguram pe pe locuitorii județului ca întreaga echipa Social Democrată este preocupata pentru realizarea Programului de Guvernare și asigurarea unui trai mai bun românilor!

Eugen Neata, deputat PSD de Valcea