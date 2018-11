Precizari de la senatorul Bogdan Matei pentru mincinosii care spun ca guvernarea PSD nu a construit nimic

Pentru mincinosii care spun ca guvernarea PSD nu a construit nimic, senatorul de Valcea, Bogdan Matei precizeaza: Peste 1700 de km de rețea de apa, in mediul rural, a fost construită doar in ultimii doi ani și doar pe fonduri de la Ministerul Agriculturii, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. La aceasta se adauga km de rețea construiți de MDRAP, prin PNDL II, care vor fi prezentați in următoarele zile.

