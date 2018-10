Au fost elaborate studiile de fezabilitate la proiectele de canalizare şi apă, potrivit unui anunţ al primarului din Tetoiu, Lucian Antonie

Primarul comunei Tetoiu, Lucian Antonie, anunţă că au fost elaborate studiile de fezabilitate la proiectele de canalizare şi la extinderea sistemului de alimentare cu apă în mai multe sate, proiecte finanţate prin PNDL: „Am semnat contractul de întocmire a proiectului tehnic pentru cele două proiecte şi s-a încheiat contractul pentru proiectul tehnic la cele trei şcoli. Acum, dacă am bani, prin această rectificare de buget, 300.000 lei îi voi direcţiona pentru GAL să putem obţine buldoexcavatorul cu fonduri europene, prin AFIR Craiova, pentru care am semnat contractul de finanţare prin GAL Berbeşti”. În luna iunie, Consiliul Local al comunei Tetoiu a aprobat alocarea sumei totale de 16.500 lei pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică prin anvelopare și refacere finisaje exterioare la Școala gimnazială Țepești (local nou), în comuna Tetoiu, județul Vâlcea”. În vara acestui an, primarul comunei Tetoiu, Lucian Antonie, a organizat un eveniment special pentru 10 cupluri din localitate care au împlinit o jumătate de secol de căsătorie. La propunerea primarului comunei Tetoiu, Lucian Antonie, Consiliul Local a aprobat în luna aprilie acordarea unui stimulent financiar de 1.000 de lei pentru fiecare nou-născut ai cărui părinţi au domiciliul în comuna vâlceană Tetoiu. Lucian Antonie, primarul comunei Tetoiu, are 5 proiecte finanțate de către Ministerul Dezvoltării Regionale, iar din acestea pentru două a și semnat contractele de finanțare la începutul acestui an: „Acum se lucrează la canalizare pe vechiul proiect, pe OG nr. 28, care are o lungime de 8 km, iar pe noul proiect (PNDL 2) se va continua extinderea sistemului de canalizare, pe o lungime de 22 de kilometri și stația de epurare a apelor uzate în toate satele. De asemenea, se va extinde sistemul de alimentare cu apă și stație de tratare a apei și în satele Băroiu, Tetoiu și Budele”. Prin intermediul finanţării venite prin programul PNDL 2, primarul comunei Tetoiu, Lucian Antonie, va extinde sistemul de canalizare și va construi o stație de epurare a apelor uzate în toate satele din comuna Tetoiu, o investiţie estimată la suma de peste 8,15 milioane de lei. Alte proiecte ce vor fi derulate în Tetoiu cu finanţare guvernamentală sunt: „Realizare grup sanitar la unitatea de învățământ Grădinița cu program normal Nenciulești (fosta Școală cu clasele I-IV Nenciulești), comuna Tetoiu, județul Vâlcea” (112.828 lei); „Reabilitare termică prin anvelopare, înlocuire tâmplărie exterioară și refacere finisaje exterioare la Școala gimnazială Țepești (local vechi), în comuna Tetoiu, județul Vâlcea” (828.452 lei).