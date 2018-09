Remus Borza, deputat independent: Isi permite Dragnea remanierea Guvernului? 

Liviu Dragnea a mai deschis un front de lupta. Vrea sa remanieze Guvernul, in conditiile in care e angajat intr-o batalie pe viata si pe moarte cu Gabriela Firea, cu presedintele republicii, cu serviciile, cu procurorii sefi ai marilor parchete si cu o parte a propriilor baroni care o sustin din umbra pe Firea, desi ii jura credinta in fiecare zi lui don Liviu. Remanierea unor ministri nu e doar necesara ci si obligatorie. Eu am cerut-o încă din iunie, imediat după căderea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului. Sunt mai mulți miniștri care nu au confirmat. Dănuţ Andruşcă, ministrul Economiei, Lucian Șova, ministrul Transporturilor, și George Ivașcu, ministrul Culturii. Evident că sunt și alții. Ministrul „Pamblică” (Valentin Popa, ministrul Educației) este campionul gafelor după premierul Viorica Dăncilă. Și ALDE ar trebui să-și facă o evaluare a proprilor miniștri, câtă vreme niciunul nu a rupt gura târgului.

Înlocuirea miniștrilor care nu au performat ar neutraliza în parte atacul opoziției și al președintelui Iohannis la adresa Guvernului, ar da satisfacție unei părți a societății nemulțumită de activitatea acestor miniștri, ar translata atenția, discursul public și presiunea de pe PSD pe alți actori politici sau instituționali.

În ultimii trei ani, nu am fost în măsură să dăm în circulație nici măcar un km de autostradă. Infrastructura de transport, fie ea rutieră, feroviară, navală sau aeriană, reprezintă cel mai elocvent barometru privind dezvoltarea economică a unei națiuni. Iar noi suntem codașii Europei în ceea ce privește infrastructura. Cu referire la George Ivașcu, aveam așteptări foarte mari. Îl cunosc și îi apreciez calitățile de manager de teatru. Însă, ca ministru al Culturii, într-un an al Centenarului, a făcut mai mult figurație.

PSD este un partid mare, cu peste 500.000 de membri. Are, indiscutabil, oameni valoroși. Mediocritatea Guvernului, în ansamblul lui, aduce deservicii partidului. Nu mai vorbesc de deserviciile aduse țării, din punct de vedere al imaginii, credibilității și favorabilității. Guvernul PSD-ALDE este izolat pe scena politică internațională, este nefrecventabil, chiar dacă premierul are întâlniri cu lideri din alte țări, cea mai recentă fiind cu Regele Spaniei, Felipe al VI-lea. Însă sunt întâlniri protocolare, fără substanță și fără finalitate.

Trocul lui Dragnea privind remanierea

Desi e angajat in mai multe batalii, care in final or sa-l uzeze si doboare si pe Dragnea, El lider maximo va putea obtine un vot favorabil in CEx privind inlocuirea unor ministri doar dacă negociază cu liderii filialelor de unde provin miniștrii remaniabili, pentru ca tot acele filiale să nominalizeze candidați pentru portofoliile pierdute sau pentru alte ministere.

Pentru a recredibiliza Guvernul, mai ales din perspectiva preluării președinției Consiliului UE de la 1 ianuarie 2019, e nevoie de un suflu nou, de sânge proaspăt în instalații. Rezultatele guvernarii la 6 luni cer un astfel de sacrificiu. Datorie externa de 96 miliarde euro, inflatie de 5%, deficit bugetar de 15 miliarde lei, deficit de balanta comerciala de 7 miliarde euro. PSD nu își poate permite să facă scut în jurul, nu puținilor, miniștri incompetenți din Guvernul Dăncilă. Ar fi cam mult și ar dăuna grav chiar și celui mai mare partid al țării. Dacă va opta să-i salveze pe toți, în frunte cu Viorica Dăncilă și Liviu Dragnea, PSD riscă să se transforme în percepția din ce în ce a mai multor români, în partidul stat. Un partid care guvernează discreționar, care nu mai aude și nu mai ascultă de vocea poporului.